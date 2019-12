Začátek zápasu se Pardubicím nevydařil. Jen 28 vteřin stačilo, aby Tomáš Rachůnek projel snadno před Kacetla a skóroval. Další malér? Dvouminutová přesilovka Energie pět na tři. Pardubičtí se ubránili, jenže těsně po vypršení se trefil Vojtěch Polák.

Stejný hráč pak skóroval znovu na začátku druhé třetiny. Dynamo pak nastartovaly dva zásahy během 34 vteřin. Nejprve se prosadil Radoslav Tybor, po něm přesnou střelu vyslal Juraj Mikuš.

Ve 33. minutě už bylo vyrovnáno, když po chybě brankáře Novotného přihrál Poulíček zpoza branky Ondřeji Machalovi. Pak střelu Zdráhala usměrnil do sítě Jan Mandát. I nástup do třetího dějství tentokrát patřil domácím, když se o pátý gól postaral Denis Kusý. Tři body? Ne!

Hosté snížili a v předposlední minutě vyrovnali při hře bez brankáře. V prodloužení stačilo jen 15 vteřin.

"Do utkání jsme vstoupili špatně a dostali gól hned z prvního střídání. Pak dva nesmyslné fauly, oslabení a gól, kdy jsme byli před brankou stále ve třech. Hosté přidali třetí gól, zdálo se, že je rozhodnuto. Naopak. Kluci ukázali, že určitá síla v mužstvu je. Byl tam pohyb, důraz, hned se to odrazilo na hře. Když jsme dali pátou branku, tak jsme apelovali na hráče, že ještě není nic rozhodnutého. Udělali jsme chybu ve středním pásmu, Vary daly kontaktní gól a v závěru se jim podařilo vyrovnat. Definitivně jsme zápas ztratili na začátku prodloužení, kdy jsme nepokryli hráče na ose. Bod je pro nás samozřejmě málo," řekl po utkání Milan Razým, trenér Pardubic.

"Byli jsme rádi, jak jsme do zápasu vstoupili, měli jsme velmi dobrý pohyb. Byli jsme nebezpečnější, vytěžili jsme z toho tři branky, ale bohužel jsme si nechali dát naší lehkovážností kontaktní branku. Domácím narostla křídla, ukázali ofenzivní sílu. Letos jsem to ještě neudělal, tak to udělám: Smekám klobouk před naší kabinou. Za to, jak se náš tým vrátil do zápasu a byl silný v hlavách. Věřili jsme tomu, jsou to pro nás cenné body," řekl Tomáš Mariška, kouč Karlových Varů.

Pardubice – Karlovy Vary 5:6 v prodloužení

Fakta - branky a nahrávky: 24. Tybor (Mandát), 24. Mikuš (Poulíček, Látal), 33. Machala (Poulíček), 35. Mandát (Zdráhal, Kusý), 41. Kusý (Kolář) – 1. Rachůnek (Gríger, Stříteský), 7. Polák (Eminger), 22. Polák (Flek), 52. Raška (Mikúš), 59. Rachůnek (Flek), 61. Beránek (Šenkeřík). Rozhodčí: Lacina, Svoboda – Kajinek, Rampír. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6504. Třetiny: 0:2, 4:1, 1:2 – 0:1.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl (22. Kantor) – Ivan, Kolář, Voráček, Eklund, Zdráhal, Mikuš, Nedbal – Tybor, Kousal, Mandát – Kindl, Vlach, Harju – Látal, Poulíček, Machala – Kusý, Pochobradský, Beran.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný (35. Horák) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Raška, Skuhravý, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout.