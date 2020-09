Za týden vstoupí hokejisté Pardubic do nové extraligové sezony. Klub představil dresy, kterým dominuje nové logo. Dynamo se chce pohybovat na vyšších příčkách než v minulé sezoně.

„Těšíme se na extraligu, kde chceme být v jiné části tabulky, než byly Pardubice posledních šest let,“ prohlásil Ondřej Heřman, předseda představenstva.

Pardubičtí příští pátek zahájí první sezonu pod novým vedením. „Mám velkou radost, že se povedlo představenstvu hladce převzít klub. Co se týče sportovní stránky, tak jsme se dostali do finále Generali Česká Cupu, to je velký úspěch,“ uvedl Petr Dědek, investor a předseda dozorčí rady. „Věřím, že navážeme na úspěšný konec sezony a pohár, za výsledky má sportovní úsek pochvalu. Nicméně nesmíme usnout na vavřínech,“ dodal Dědek.

V klubu věří, že nový ročník začne dle plánu. „Směřujeme k tomu, že se extraliga bude hrát, i když doba není jednoduchá a opatření se každou chvíli mění,“ řekl Dědek.

Vzhledem k situaci klub upravuje i rozpočet. „Je pravdou, že návrh 150 milionů se musí přizpůsobit aktuální situaci, kdy se nedostane tolik diváků na stadion. Dostáváme se ke 140 milionům. Cílem je, aby klub hospodařil s vyrovnaným rozpočtem,“ poznamenal investor klubu.

Tým posílil obránce Jakub Nakládal, jenž se stal kapitánem. Mezi další nové tváře patří odchovanec Ondřej Vála a útočníci Valentin Claireaux ze Zlína a Lukáš Anděl z Jihlavy.

Dynamo stále jedná o příchodu útočníka Martin Kauta. „Jsme blízko dohodě s Coloradem, že by se mohl u nás objevit. To je jediná změna v sestavě, která by se mohla ještě uskutečnit. Pak budeme případně reagovat na průběh sezony,“ řekl sportovní ředitel Dušan Salfický.

V sobotu Dynamo hraje pohárovou odvetu s Třincem, příští týden už má na programu dva extraligové zápasy. „Jsme rádi, že příprava probíhá bez velkých komplikací. Snažíme se hráčům přiřadit dané role. Kluci pochopili smysl toho, co se po nich chce. Jak jsme připraveni, odpoví až vstup do extraligy,“ uvedl trenér Milan Razým.