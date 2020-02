Poprvé mezi světovou elitou. Mezi ledovými gladiátory. Pardubický jezdec Lukáš Hutla má za sebou první závody ve finálovém seriálu mistrovství světa na ledové ploché dráze. Jako náhradník startoval v Kazachstánu a po dvou z deseti závodů mu patří průběžná desátá pozice.

Je to velký boj. Současné klimatické podmínky v Česku neumožňují na ledové dráze trénovat, umělý ovál chybí. I za tréninkem se tak musí cestovat od zahraničí, většinou do Švédska nebo Ruska. Přesto Hutla mohl závodit v té nejlepší světové konkurenci.

Při kvalifikační jízdě ve švédském Örnsköldsviku sice obsadil první nepostupovou pozici, ale pro seriál Grand Prix získal pozici rezervního jezdce. A hned pro první dva závody ji využil.

Mohla za to nevyřízená víza jednoho z nizozemských závodníků. „Zvláštní je, že náš jezdec to zvládl za tři dny. Když je touha startovat mezi nejlepšími, tak jde vše,“ poznamenal Petr Moravec z pardubické Zlaté přilby.

V kazašském městě Almaty se tak ukázal i Hutla. O víkendu se uskutečnily dva závody, a to pro českého jezdce v nezvyklém prostředí. „Jelo se na stadionu s rychlobruslařským oválem. Díky řídkému vysokohorskému vzduchu a ledu vyráběnému z vody zdejší řeky patří tamní ovál k nejrychlejším rychlobruslařským dráhám světa,“ dodal Moravec.

VE SVĚTOVÉ DESÍTCE

Tentokrát ovšem areál patřil motocyklům s kovovými hřeby. V prvním klání skončil Hutla na třinácté pozici.

„Byl to můj první závod Grand Prix, možná poprvé v životě jsem měl větší nervy. Led tady je jiný, proto jsem měnil nastavení, ale na to se nebudu vymlouvat. Čtvrtou a pátou jízdu už to vypadalo lépe. Věděl jsem, že s ostatními můžu jet,“ popisoval Hutla na svém profilu na sociální síti.

Další den své umístění vylepšil. Až na jedinou výjimku pravidelně bodoval a svoji poslední jízdu dokonce vyhrál. V celkové klasifikaci druhého závodu byl devátý.

„Pocity jsou dobré, zazávodil jsme si pěkně, ale na příště musíme vychytat technické neduhy. Budu se zase rvát o co nejlepší výsledek,“ vzkázal Hutla.

Kdy bude příště? Již tento víkend jsou na programu další dva závody v ruském Togliatti. Je možné, že Hutla znovu dostane šanci. O víkendu totiž nedokončil závod německý jezdec Johan Weber, jenž byl po pádu převezen do nemocnice.

Finálový seriál Grand Prix je složen z celkem deseti závodů. Zajímavým bojům na ledové dráze dlouho vládnou Rusové, což potvrdil i začátek letošního ročníku. Oba závody vyhrál trojnásobný světový šampion Daniil Ivanov, v první šestce jsou i další čtyři jeho krajané.