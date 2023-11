Datum, které se nezapomíná. Pro někoho snad 3. 11 nemusí být něčím speciální datum, ale je více než pravděpodobné, že pardubický Ondřej Vála si tento den bude pamatovat už navždy. Proti Olomouci se totiž hned třikrát prosadil a připsal si svůj premiérový kariérní hattrick. I díky jeho skvělému výkonu se Dynamo udrželo na vrcholu tabulky Tipsport extraligy, když porazilo Olomouc 5:1.

Pardubice zvládly zápas na ledě Olomouce a nadále drží první příčku Tipsport extraligy. | Foto: Deník/David Kubatík

HC Olomuc - HC Dynamo Pardubice 1:5 (1:1, 0:1, 0:3). Branky: 9. Rašner (Navrátil) – 11. Vála (Kaut, A. Musil), 29. Sedlák (T. Dvořák), 43. Vála (Kolář, Hyka), 57. Vála (Vondráček, Zohorna), 58. Kaut (A. Musil). Rozhodčí: Kika, Cabák – Axman, Blažek. HC Olomouc: Sedláček (Konrád) – Rašner, Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Mareš – Orsava, Nahodil (A), Káňa – Bambula, Knotek (A), Kunc – Navrátil, Anděl, Plášek ml. – P. Musil, Macuh, Kusko. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Kolář – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Paulovič.

Do sestavy se po pauze vrátil Patrik Poulíček. On a jeho spoluhráči se museli v Olomouci bránit hned od úvodních minut, jelikož Kunc pořádně prověřil Romana Willa. Domácí hokejisté pokračovali v aktivním pojetí hry, což vyústilo až v jejich úvodní branku. Tu zaznamenal Alex Rašner, když z mezikruží dobře využil přihrávku Navrátila - 1:0. Pardubice se ale nenechaly zahanbit. Ondřej Vála poslal od modré dělovku a Sedláček byl na ní krátký - 1:1. Dynamo nadále přebralo otěže, ale výraznější šanci si již nepřipsalo a do kabin se tak odcházelo za vyrovnaného stavu.

Ve druhé části mohl hosty poslat do vedení Říčka, ale z blízka minul olomouckou svatyni. Netrvalo dlouho, konkrétně necelé čtyři minuty a Dynamo šlo do těsného vedení. Sraženou střelu Dvořáka našel nejlépe kapitán Lukáš Sedlák, který si následně se zakončením nedělal těžkou hlavu a trefil prázdné místo Sedláčkovy brány. Vedení mohl zvýšit ještě Cienciala, ale domácí strážce svatyně skvělým zákrokem lapačkou zastavil střelu pardubického útočníka.

S brankami se však roztrhl pytel ve třetí části a hlavní roli sehrál obránce Ondřej Vála. Ten nejprve přidal svoji druhou branku v zápase hned v úvodu třetího dějství, když trefil díky šťastnému odrazu volný prostor mezi betony Sedláčka. Čepice na led mohli diváci házet v 57. minutě, kdy pardubický obránce si dobruslil pro první kariérní hattrick po střele z mezikruží. Písnička Pátá poté zazněla z úst Martina Kauta, který dokonal vítězství 5:1 na ledě Olomouce.

Václav Varaďa (HC Dynamo Pardubice): „Myslím si, že k vidění bylo bojovné utkání. Inkasovaný gól s námi na začátku maličko zacloumal, ale hráči byli trpěliví, plnili to, co jsme si před zápasem řekli a díky tomu se nám podařilo utkání otočit. Zlom bych viděl v momentě, kdy jsme odskočili na 3:1. Řekl bych, že tým hrál od 1. do 60. minuty skvěle. Jsme rádi za tři body, které nás stály hodně sil, a nepřeceňujeme konečný výsledek 5:1, protože bych řekl, že to byl vyrovnaný duel.“

