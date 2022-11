Fakta - branky a nahrávky:5. Kevin Klíma (Piegl), 8. Cingel (Lev, Okuliar), 29. Pilař (Kevin Klíma, Jank), 68. Cingel – 37. Lawner (Lindqvist), 54. Lindqvist (Nilsson). Rozhodčí: Smetana (Rak.), Žák (Slovensko) – Špůr, Hynek (oba Čes.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 3111. Třetiny: 2:0, 1:1, 0:1 - 1:0. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Čáp, Piegl – Doležal, Lev, Okuliar – Jergl, Lalancette, Kevin Klíma – Kelly Klíma, Cingel, Pilař – Morong, Štohanzl, Moravec. Trenér: T. Martinec. Färjestad BK: Tomkins – Pokka, Lindroth, Nyström, Göransson, Tornberg, Bergqvist, Berglund – Åslund, Elie, Nygård – Lindqvist, Johansson, Nilsson – Viksten, Lundh , Lawner – Forsell, Andersen, Jakobsson. Trenér: Mitell. První zápas: 3:4. Postupuje: Mountfield HK.

Už před samotným zápasem musel trenér Tomáš Martinec řešit značné problémy s marodkou. Do osmifinálového duelu nemohla naskočit kromě dlouhodobě zraněných Gaspara a Perreta ani další pětice hráčů. Chyběli Pajer, Rosandič, Radovan Pavlík, Zachar a kapitán Smoleňák.

Favorizovaní hosté na východě Čech začali pěkně od podlahy. Během úvodní minuty si vypracovali hned tři vyložené šance. Jednou zasáhl dobře gólman Kiviaho, podruhé za něj puk z brankové čáry vystřeloval obránce Jank, hned vzápětí ho zachránila tyč. Že si finský gólman ve službách Hradce branku dobře postavil potvrdila i čtvrtá minuta. Nygård dostal přesnou přihrávku a za Kiviahem znovu zvonila konstrukce.

Mountfield úvodní tlak Färjestadu přežil a do konce první periody byl lepším týmem. V 5. minutě vyslal Piegl do úniku Kevina Klímu a nejproduktivnější hradecký hokejista v Lize mistrů si počínal mazácky, když naznačil kličku a puk poslal Tomkinsovi mezi betony – 1:0. A to nebylo vše. Domácí dokázali využít hned první početní výhodu v zápase. Lev na konci osmé minuty zpoza branky vybídl ke skórování Cingela, který se nemýlil.

Další branku viděli diváci ve 29. minutě a znovu se radovali Hradečtí. Hokejový obojživelník, který tentokrát nastoupil v útoku, ujel po levé straně a přesnou střelou do šibenice zvýšil už na 3:0. Färjestad jakoby byl z vývoje utkání opařen. Na snížení jim však stačila jedna šance. Lawner dostal puk ideálně na levý kruh a poprvé prostřelil Kiviaha. Švédskému celku tak po čtyřiceti minutách stačilo na prodloužení vstřelit jednu branku.

Pojistku mohli Východočeši přidat deset minut před koncem v početní výhodě, ale pěknou kombinaci nedokázal Lalancette zakončit přesně. Následně se po chybě hostů dostal do úniku Lev, ale jeho bekhendovému zakončení chyběla razance. Nevyužité hradecké šance potrestal Färjestad v početní výhodě. Nilsson křižnou nahrávkou našel na levém kruhu volného Lindqvista, který snížil na 2:3 a dvojzápas vlastně začínal od nuly.

Do konce základní hrací doby branka nepadla, proto se na soutoku Labe a Orlice prodlužovalo. Po třech a půl minutě měl po nabídce od Kevina Klímy velkou šanci Jergl, ale s bekhendovou kličkou neuspěl. O minutu později se proti samostatnému nájezdu vyznamenal Kiviaho. Rozhodnutí tak přišlo v čase 67:06 a postaral se o něj druhým zásahem v utkání Cingel, když přesnou střelou o spojnici vystřelil Lvům postup do čtvrtfinále.

„Super, že to tam padlo, ale musíme hlavně poděkovat Kivimu, protože předtím chytil nájezd, když jsem tam ztratil puk. Kdyby ho nechytil, tak se k tomu vůbec nedostaneme. Celý zápas jsme plnili to, co jsme si řekli a jsme rádi, že to vyústilo ve šťastný konec,“ řekl střelec postupového gólu Cingel.