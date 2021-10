Série čtyř domácích utkání už je u konce. Nyní se hokejisté Pardubic představí třikrát za sebou na stadionu soupeře. Dnes od 17 hodin nastoupí v Třinci.

Hokejová extraliga - 5. kolo: HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Žádný soupeř není jednoduchý, teď přijdou samozřejmě ještě těžší zápasy. Budeme hrát venku zase jiný hokej, nebudeme se muset tolik tlačit do obrany. Čekají nás teď dva top týmy. Něco nám to ukáže, tak doufám, že to zvládneme,“ řekl pardubický trenér Richard Král.