Soustředěný výkon, vítězství 2:0 a děkovačka pod pardubickým kotlem. Dynamo zvládlo poslední krok pro záchranu extraligy. „Věřili jsme v naši sílu. Nějakých dvanáct posledních zápasů jsme hráli skvěle, tak jsme věřili, že si to můžeme uhrát sami. Taky jsme se snažili nefaulovat, protože Brno má skvělé přesilovky. Kloubouk dolů před celým mančaftem, jak se dokázal vzchopit a zachránit se v extralize. To je pro nás, pro mě, pro všechny diváky v Pardubicích víc než titul,“ uvedl čtyřicetiletý útočník Tomáš Rolinek, jenž se do týmu vrátil v průběhu ledna.

Byl to náročný boj do posledního kola. I proto je pro vás záchrana více než titul?

Titul je krásná věc, ale vemte si, že bychom spadli. Pak by nikdo nevěděl, co s hokejem v Pardubicích bude. Po titulu je další sezona v extralize jistá. Tohle je pro mě vrchol extraligové kariéry, protože je to pro mě více než titul.

Na podzim by vás asi vůbec nenapadlo, co vás v závěru sezony čeká, že?

Nevěřil jsem, že se do Pardubic ještě vrátím, shodou okolností se to povedlo. Už když jsem se vracel, tak jsem byl šťastný, že můžu zase hrát v Pardubicích. Věřil jsem, že jsme schopni se zachránit. A musím říct, že vedení potom udělalo skvělé nákupy. I díky Michalu Vondrkovi jsme dokázali spoustu zápasů vyhrát. Celý tým se na to nabalil.

Byl jste přesvědčený, že týmu pomůžete i vy?

Věřil jsem, že pomůžu. Bál jsem se, protože jsem čtyři měsíce nehrál extraligu, ale doufám, že jsem pomohl.

Co udělat pro to, aby Pardubice do budoucna zamířily směrem vzhůru?

Odpovídal už jsem několik sezon po sobě, třeba v euforii po baráži, co je potřeba udělat další sezonu, aby to bylo lepší. Teď to vůbec nechci hodnotit, jsem jen rád, že jsme sezonu zachránili. Bodové manko bylo velké, nám se to povedlo.

Sezona končí již na začátku března. Už víte, co vás v nejbližší době čeká?

Vůbec nevím, jen jsem rád, že je to za námi. Psychicky to bylo opravdu náročné. Myslím, že pojedu do lázní zrelaxovat.

Budete pokračovat i v příští sezoně?

Dobrá otázka (směje se). Nevím, nevím.