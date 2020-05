Hokejové Dynamo se v minulém týdnu přiblížilo ke kýženému cíli. Město pro klub vybíralo strategického partnera, který se stane novým majoritním akcionářem hokejového klubu. Pardubičtí zastupitelé rozhodli, že město bude jednat výhradně s podnikatelem Petrem Dědkem.

Klíčové rozhodnutí? „Věřím, že bylo klíčové a že se zastupitelé rozhodli správně. A věřím, že se nyní dojednají podmínky a vstup do klubu bude hladký,“ říká Dědek, který byl loni v žebříčku Forbes označen za 65. nejbohatšího Čecha.

I když definitivně ještě není celý proces ukončen, má se za to, že nástupu Dědka do Dynama nic nebrání. Na květnových jednáních se budou domlouvat přesné podmínky, za kterých nový partner do klubu vstoupí.

„Neměli jsme žádné velké rozpory už v té předchozí vyjednávací části. Nečekám žádné dramatické výkyvy při dalším vyjednávaní podmínek a oboustranných požadavků,“ dodal Dědek.

Nyní s ním bude jednat pracovní skupina, kterou vytvoří zástupci orgánů hokejového klubu a tří nejsilnějších zastupitelských klubů. Hovoří se o smlouvě na patnáct let. Za tu dobu by měl nový spolumajitel do klubu dostat 250 milionů korun v rámci reklamního plnění.

„Naše nabídka platí. Tvoříme předmanželskou smlouvu, pokud tomu tak řekneme, na 15 let. Lépe řečeno na 14 + 1, protože ten první rok nebude celý, je takový přechodný, ke klubu se dostaneme nejdříve v červnu. Platí i to, že v rámci reklamního plnění chceme do manželství něco přinášet,“ poznamenal podnikatel z Vrchlabí.

Řeší se hráči i Vrchlabí

Než bude vše dotaženo, pracuje stávající vedení klubu i na skladbě extraligového kádru pro příští sezonu. „Klub nějaká jména oznámil a průběžně oznámí i další. Samozřejmě má nyní vedení svázané ruce, což není dobře. I proto jsme tlačili na co nejdřívější převzetí, protože to je aktuálně problém,“ řekl Dědek a k probíhajícím jednáním doplnil: „Hráči i partneři chtějí vědět, kdo bude majitelem. Od toho se to odvíjí, chtějí mít jistotu.“

U extraligového týmu má pokračovat současný realizační tým v čele s Milanem Razýmem. „Nepředpokládám žádné unáhlené změny. Pokud bude trenér pokračovat v práci a bude plnit záměry vedení, tak není důvod měnit koně,“ prohlásil Dědek.

Řeší se i další sportovní záležitosti, mimo jiné partnerský tým pro Dynamo. Tím by mohlo být Vrchlabí.

„To je naše priorita. Pokud klub máme rozvíjet, tak to tak musí být. Příští týden by mohly být nové informace, nyní je to v rovině jednání,“ uvedl Dědek, který právě z Vrchlabí pochází.

Pardubice se budou muset vyjádřit i k návrhu Českého hokeje, podle něhož by se v následujících dvou sezonách z extraligy nesestupovalo. Názor budoucího majitele? „Podpoříme to, protože si myslím, že je to v této době rozumné. Podpoříme tedy dočasné uzavření,“ řekl k návrhu Dědek.