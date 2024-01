Problém, který ani v novém roce nezmizel. Pardubice nedokázaly ani proti Brnu zachytit vstup do zápasu a po dvaceti minutách prohrávaly dvoubrankovým rozdílem. Na druhou stranu se ale svěřenci trenéra Varadi většinou dokáží vrátit do zápasu a bojují o vítězství. Proti Kometě z toho nakonec byl zisk pouze jednoho bodu po prohře 3:4 v prodloužení. Šanci na odplatu má Dynamo již ve středu od 18. hodin, kdy se utká s Kometou na jejich domácí půdě.

Kometa se mohla v enteria areně spolehnout na svého brankáře, který vychytal pro svůj tým dvoubodové vítězství. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Pardubičtí hokejisté přivítali na domácím ledě Kometu Brno a po nevýrazném výkonu v Liberci chtěli potěšit domácí fanoušky. To se však minimálně v první části vůbec nepovedlo. Po brankách Marcinka a Pospíšila šli totiž překvapivě do vedení hosté. Jako noc a den se ukázala druhá část v podání hokejistů Dynama. Zlepšený výkon domácího týmu potvrdil nejprve Patrik Poulíček, který dělovkou prostřelil vše, co před ním stálo a na něj navázal chytrým zakončením Lukáš Sedlák.

Ve třetí třetině sice svěřenci trenéra Varadi působili lepším dojmem, ale paradoxně šli do vedení hosté. Vyrovnání sice přišlo z hokejky Jana Mandáta, ale v prodloužení si vybrali domácí smůlu, když nejprve nevyužili přesilovou hru a následně Kristián Pospíšil propálil mezi betony Milana Kloučka. Pardubice tak doma prohrály 3:4 po prodloužení.

„Samozřejmě nejdřív gratuluji soupeři k vítězství. Začátek nebyl podle našich představ, Kometa odskočila o dva góly. Ve druhé třetině jsme i díky přesilovce zaslouženě srovnali. Ve třetí třetině jsme byli lepší než v té první, ale Kometa dala třetí gól a my zase těžce vyrovnávali. Jejich golman podal velmi dobrý výkon. Měli jsme rozhodnout v přesilovce 4 na 3, což se nestalo, a tak rozhodl soupeř a bere bod navíc,“ hodnotil zápas asistent trenéra Pardubic, Aleš Krátoška.

Dynamo obrat nedotáhlo. Brněnské vítězství řídili Pospíšil s Marcinkem

Na problém z úvodu zápasu, kdy pardubičtí hokejisté musí většinou dotahovat, naráží i Patrik Poulíček.

"Nesmí se nám stávat, že v první třetině prohráváme o dva góly. Dostáváme branky z pár střel, to je špatně. Pak zbytečně ztrácíme síly, protože musíme dotahovat a soupeř jen čeká na protiútoky."

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Bývalý kapitán Dynama zařídil vyrovnání, když dělovkou propálil do té doby bezchybného brněnského brankáře.

"Škoda, že ten gól nepřišel dřív. Myslím si, že nám to vlilo sílu do žil a nabudilo nás to k větší aktivitě. Měli jsme sice více ze hry, ale tohle musí přijít v první minutě a ne ve druhé třetině," uvědomuje si problém.

Střetnutí Komety a Pardubic se bude opakovat hned ve středu, kdy svěřenci trenéra Varadi zajíždějí na jih Moravy.

"Musíme mít lepší vstup do utkání. Stojí nás to pak hodně sil, když musíme dotahovat. Je třeba se na ně připravit a vyhrát tam. Každopádně jdeme do toho s čistým štítem," dodává David Cienciala.

Zdroj: Youtube