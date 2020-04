První český brankář v NHL: Jiří Crha slaví sedmdesátiny

Historický první titul s pardubickou Teslou, medaile z mistrovství světa i olympijských her. To je jen náhled do kariéry slavného hokejisty, který je pardubickým odchovancem. Bývalý hokejový brankář Jiří Crha v tomto týdnu oslavil své sedmdesáté narozeniny.

Jiří Crha v NHL | Foto: Archiv