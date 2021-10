V této sezoně je součástí pardubické sestavy, hodně práce zastane na ledě i během oslabení. Dvacetiletý útočník Filip Koffer navíc v dohrávce proti Vítkovicím vstřelil své první góly v hokejové extralize.

Hokejové utkání HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Góly. Ano, rovnou dva. Ten první navíc z trestného střílení. „Jsem rád, že jsem dostal šanci jet nájezd a ukázat, že gól umím dát. Druhá trefa? To byla práce Michala Hrádka, já jsem to jen doťukl do prázdné branky,“ popisoval Koffer.