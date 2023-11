Nokia Aréna se před utkáním domácího Ilves Tampere s Dynamem obléklo do zelených barev, které patří právě jednomu ze dvou celků ve třetím největším městě Finska. Po šedesáti minutách se ale přebarvil celý stadion do barev červené a bíle. Pardubice totiž vyhrály 3:1 a domů si tak do odvety přiváží dvoubrankový náskok.

Pardubičtí hokejisté vrátili Ilves prohru z úvodního kola Ligy mistrů a v Tampere zvítězili 3:1. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Pauza v Lize mistrů skončila a na řadu přišla osmifinálová kola. Pardubice se vůbec poprvé probojovaly do této fáze a jejich soupeřem bylo finské Ilves Tampere, které na východě Čech vyhrálo hned v prvním kole letošního ročníku Ligy mistrů. To Východočeši doma prohráli 1:3, ale je nutné přiznat, že se jednalo o vyrovnanou bitvu, která byla otevřená na obě strany…

Dynamo se v osmifinále, již v plné sestavě, nenechalo zastrašit prognózami a v Nokia Aréně zářilo. Po dvou brankách Lukáš Radila a jedné trefě Tomáše Zohorny vyhrály Pardubice 3:1 a Rysům tak vrátily prohru z úvodu sezony.

„My jsme se poctivě na Ilves připravovali. Čekali jsme vyrovnaný zápas, což nakonec byl. Super, že jsme dali ten gól na 1:1 a vzali jsme jim vítr z plachet. Pak jsme přidali dva další góly a myslím, že jsme si to zkušeně hlídali až do konce zápasu a v podstatě je nepustili do žádné vážnější situace. Jsme rádi za vítězství, je ještě jeden zápas a uděláme maximum, abychom přes Ilves přešli," poukazuje pardubický trenér Václav Varaďa na fakt, že jeho svěřenci se utkají s Tampere ještě příští týden, v úterý 21. listopadu, na domácí půdě. Dynamo tak doma bude hájit důležitý dvoubrankový náskok.

"To uvidíme, jak tahle výhra byla cenná. Myslím si, že to je ale dobrý začátek. Dobře jsme to ubránili a Wilda nás hodně podržel. Doma to ale nesmíme podcenit," uvědomuje si Lukáš Radil, který se v utkání hned dvakrát prosadil a ukončil tak svůj čtyřzápasový brankový půst: "Jsem samozřejmě rád za každou branku, ale byla to opět práce spoluhráčů, které touhle cestou musím pochválit. Všichni kluci v lajně hráli výborně."

Právě druhá útočná formace se podílela na všech třech brankách Dynama v Tampere. Skóre otevřel Lukáš Radil, poté se prosadil Tomáš Zohorna a do třetice se opět trefil Radil. Spolupráce těchto dvou střelců ještě s Robertem Kousalem tak funguje na jedničku!

"Pro nás je hlavně důležité, že jsme vyhráli. S klukama nám to dobře ale funguje. Hrajeme spolu už dlouho a stále nás to baví, což je hlavní," říkal po utkání křídelník druhé formace.

Důležitým faktorem, proč se svěřencům trenéra Varaďi tolik dařilo ve Finsku, bylo i to, že se mohli opět spolehnout na své fanoušky. Ti přijeli do města obklopeného několika jezery v hojném počtu a pomohli tak svým "miláčkům" k důležitému vítězství.

"Je to fantazie, že přijeli v tak hojném počtu. Popravdě jsme nečekali, že jich tu bude tolik. Hodně jich to vzalo i po vlastní ose a udělalo si hezký výlet. Patří jim za to veliký dík a doufáme, že doma bude vyprodáno," dodává na závěru Radil.

