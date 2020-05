V uplynulém ročníku toho odehrál pardubický odchovanec více o patro níže (AHL) a rozhodl se pro návrat. Právě do moskevského týmu, kde to dobře zná.

V těchto dnech Radil trénuje sám v Česku, vzhledem k pandemii koronaviru a přerušení soutěží se chtěl co nejrychleji vrátit. „V AHL sezona skončila, tak jsem využil možnost, kdy jsem mohl odletět. Tušil jsem, že bude těžší a těžší se pak dostat domů,“ říká Radil, který v rozhovoru popisuje nejen své dojmy ze zámořské soutěže.

Zástupci Spartaku Moskva oznámili váš návrat. Jak složité je opustit Ameriku?

Spočítal jsem si jedna a jedna, nedávalo mi příliš smysl tam zůstávat. Od půlky sezony mě poslali na farmu, kde jsem byl třetí nejstarší, a to počítám i trenéry. Připadalo mi, že už není velká šance se posunout zpátky. Spíše jsem přihlížel k tomu, kolik mi už je. A je třeba reálně vidět nějaké šance a dívat se na to rozumně.

Oproti první zámořské sezoně se poměr zápasů otočil, teď jste jich více odehrál na farmě. To byl jeden z hlavních faktorů?

Těžko se to popisuje. Ano, je to tam super, jde o nejlepší soutěž na světě, žil jsem navíc na skvělém místě. Ale asi jen v deseti zápasech jsem se probojoval do předních útočných řad a měl více času na ledě. Jinak jsem bojoval o tu čtvrtou lajnu. A druhou sezonu především, hlavně abych se udržel nahoře. To se bohužel nepovedlo.

S jakými pocity tedy San Jose opouštíte?

Nemám pocit, že bych měl být smutný nebo zklamaný. Naopak. Kdyby mi někdo řekl, že si v NHL zahraji nějakých padesát zápasů, tak bych mu asi nevěřil. Zase jsem začínal jako bezejmenný hráč. Od nuly. To, co jsem prožíval ve dvaceti letech v Pardubicích, jsem měl i v San Jose. Když do toho člověk naskočí, tak se říká, že s jídlem roste chuť. Možná bych i nějaké věci udělal jinak. Teď už to je jedno, ani nad tím moc nepřemýšlím. Soustředím se hlavně na Spartak. Teď vím, kam jdu. A do Moskvy se těším, tam budu mít zase větší roli než v San Jose.

Co jste si odnesl z dvouletého zámořského působení po hokejové stránce?

Pokud se na to dívám z hokejového hlediska, tak jsem tam přicházel v osmadvaceti letech a stejně to byl pro mě šok. Měl jsem zkušenosti, jak to v dospělém hokeji chodí, i na mezinárodní úrovni, ale tohle bylo zase někde jinde. Když do toho člověk pronikne, tak vidí, že ten systém je nastavený zase jinak. Všude je velký tlak, je tam obrovská konkurence. Na tom to mají postavené, stále tam přicházejí noví lidé a ti nejslabší odpadávají. Je to nekonečný boj. Pak se lze podívat třeba na styl trénování.

Zase něco nového, s čím jste se ještě nesetkal?

Myslím třeba i práci mimo led. Mohl jsem vidět, jak třeba trenéři pracují s videem. A potom při tréninku. Není důležité, kolikrát objedete hřiště, jestli stokrát nalevo nebo napravo. Důležité pro ně je, že se zaměřujete na detaily v systému hry. A to jsou vlastně individuální detaily, co se týče střelby, bruslení a tak dále. Oni vám poradí, klidně to s vámi budou dělat, ale je to hlavně o tom, jestli člověk chce sám na sobě pracovat. Říká se tam, že dvacet procent z celé přípravy na zápas je to, co se dělá společně a osmdesát je prostor k tomu, abyste se sám zlepšoval. Zároveň cokoliv si řeknete, tak tam máte. Třeba po každém utkání máte sestříhaná svá střídání. A co se týče možností fyzické přípravy, to je taky nepopsatelné. A k tomu veškerý servis okolo. Hráč se o nic nemusí starat, soustředí se jen na svůj výkon. Z tohoto pohledu je super vše zažít a vidět, jak to funguje na té nejlepší úrovni.

Tu konkurenci, o které mluvíte, si člověk uvědomí, když nejlepší hokejisty sleduje zblízka?

Samozřejmě jsem poznal, že v celé soutěži jde o výběr těch nejlepších z nejlepších. Na některé hráče nemáte nikdy šanci dosáhnout (usmívá se). Některé věci u nich vypadají jednoduše, ale někdy nechápu, jak to dělají. Když se podívám, že se hraje přes osmdesát zápasů, k tomu ten tlak a fyzická náročnost, cestuje se. Úplně jiný level je, když se tam dokážete udržet třeba jako Pavelski nebo Thornton, kteří se patnáct let dokázali držet na vrcholu. To je pro mě docela nepochopitelné.

NHL je snem pro řadu hokejistů, splnil jste si ho. Co znamená přesun do KHL? Budete ještě snít dál?

Takhle jsem nad tím ještě nepřemýšlel. Myslím, že když člověk odejde, navíc v mém věku, tak už cesta zpátky moc reálná není. Nedovedu si teď představit, co by se muselo stát. Nemyslel jsem na to, to jsem teď z boku vystřelil, když se mě ptáte. Jak říkám, soustředím se hlavně na příští sezonu. Těším se na to, je přede mnou další výzva.

Když pomineme hokej, tak jste v Americe poznal skvělou destinaci…

Měl jsem štěstí na San Jose, Kalifornie byla skvělá. Byla tam spousta příležitostí co dělat, s přítelkyní jsme cestovali. Ale zase se dívám dopředu, protože v Moskvě jsem byl předtím taky spokojený.

Hrálo velkou roli, že se vrátíte do prostředí, kde to dobře znáte?

Spousta kluků, i z realizačního týmu, zůstala stejná. Jdu do známého prostředí, vím, co od toho očekávat. Samozřejmě je to jako v každé lize proměnlivé, tak mě čekají i nové věci. Město znám a vím, jak to v týmu chodí.

V týmu je nyní český útočník Robin Hanzl, ale i Julius Hudáček. Se slovenským gólmanem jste se potkal již v Pardubicích, že?

Hráli jsme spolu jednu sezonu, s Robinem se znám zase z reprezentace. Vím, že tam jde i Bakoš. Je super, že tam taková skupina Čechů a Slováků bude. Je to příjemnější, když člověk slyší češtinu nebo slovenštinu.

Samozřejmě se řada věcí změnila, trenérem je nyní Oleg Znarok. Víte, co můžete očekávat od něj?

Bavil jsem se o tom s klukama, nějaké věci mi říkali. A trenéra Znaroka si pamatuji, když působil v Petrohradu nebo v reprezentaci. Má za sebou velké úspěchy. Na mě působí dobře a kluci mi to jen potvrdili. Bylo to vidět i v ruském nároďáku, kde je vždy velký tlak.

Ze Spartaku jste se dostal i na velké mezinárodní akce. Co znamená návrat do KHL pro reprezentační kariéru?

Kdyby přišla pozvánka, tak bych samozřejmě rád jel. Pro mě byla reprezentace vždy pocta, vážil jsem si toho. Navíc, když to vyšlo na nějakou větší akci. Česká kabina, konfrontace s ostatními týmy… Byl bych rád, kdybych dostal šanci v reprezentaci.

Spartak byl pro vás v tuto chvíli prioritou? Oslovil vás i někdo z Pardubic, kde dochází ke změnám a chystá se příchod nového spolumajitele?

Občas jsem v kontaktu s Dušanem Salfickým, tak se vyptávali, jestli by nebyla možnost o něčem vyjednávat. Já jsem rovnou říkal, že bych chtěl ještě zkusit Rusko a pak se uvidí. Kdybych se měl vracet do Česka, tak bych na nic jiného než na návrat do Pardubic nemyslel. Jsem rád, že to v minulé sezoně dopadlo a bude se v Pardubicích hrát stále extraliga. Nedovedu si představit, že by se tam hrála nižší soutěž. Tvrdil jsem to již několik sezon, ale myslím, že teď to tam je nasměrované dobře. Snad už to bude klidnější a bude se hrát o vyšší příčky.

Sledoval jste na dálku závěr extraligy?

Jasně, sledoval jsem alespoň výsledky, pár zápasů jsem i viděl, když jsem měl čas. Pardubice sleduji stále. Od té doby co jsem odešel.

Partnerským týmem Dynama se stane Vrchlabí, kde jste třeba s Robertem Kousalem před lety taky hrál. Jak na to vzpomínáte?

Mě tam tenkrát překvapili diváci, kolik lidí tam na hokej chodilo. Na první ligu tam byla výborná atmosféra. Navíc v krásném prostředí v horách. Když si vzpomenu na časy, kdy mi bylo osmnáct nebo devatenáct let, tak mi tenkrát hodně pomohlo, že Pardubice měly farmu v Chrudimi. Když jsem nehrál za áčko Pardubic, tak jsem měl možnost jít hrát sem. A cesta zpátky do Pardubic pak byla jednodušší z farmářského týmu, se kterým byla spolupráce. Přijde mi, že pro extraligový klub je to výhoda.

Jak se chystáte na novou sezonu? Máte zprávy ze Spartaku, jak by měla probíhat příprava?

Někdy v červenci by to mělo začít. Nyní se připravuji sám s kondičním trenérem. Ať už v Pardubicích nebo v Praze. Budu to směřovat někam k polovině července, ještě se uvidí, jaká bude aktuální situace kolem koronaviru.

Dokážete si představit, že sezona začne podle plánu?

Když vidím vývoj u nás, tak v Rusku je to opožděné, ale myslím, že ano. Do začátku sezony je ještě několik měsíců. Mohlo by se začít podle plánu. Otázka je, jestli nepřijde nějaká druhá vlna, o které se mluví. To je nevyzpytatelné, těžko říct, co předpokládat.

Lukáš Radil

Narozen: 5. 8. 1990 (29 let)

Klub: Spartak Moskva (KHL, od nové sezony)

Post: útočník

Klubová kariéra: Pardubice (extraliga), Chrudim, Vrchlabí, Hradec Králové (vše první liga – hostování), Pardubice (extraliga), Spartak Moskva (KHL), San Jose Sharks (NHL), San Jose Barracuda (AHL).