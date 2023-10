Do třetice všeho špatného. Většinou se říká dobrého, ale v podání pardubických hokejistů musíme použít již zmíněné antonymum. Dynamo potřetí za sebou nedokázalo udržet dvoubrankové vedení. Proti Třinci se ještě svěřenci trenéra Varaďi dokázali nastartovat a v prodloužení zvítězili, ale v nedělním zápase proti Českým Budějovicím již takové štěstí neměli. Pardubice v Budvar aréně prohrály 3:4 v nastaveném čase. Díky prohře Litvínova ale i tak zůstávají na prvním místě extraligové tabulky. Další zápas odehrají Východočeši na domácím ledě proti Vítkovicím již ve středu od 18. hodin.

A zase ten Radil. Pardubický útočník si proti Budějovicím připsal gól a asistenci. Na prvním místě produktivity je s devatenácti body. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Pardubice opět výborně odehrály první dvě třetiny a v Budvar aréně vedly po čtyřiceti minutách dvoubrankovým rozdílem. Vlastně se jednalo o téměř identickou situaci, jako v zápase s Belfastem či Třincem. Následoval opět stejný scénář, kdy svěřenci trenéra Varadi přišli o tohle "pohodlné" vedení. Proti Budějovicím dokonce dvakrát, jelikož Jan Košťálek se ve třetí části prosadil na 3:2. Budějovice ale opět srovnaly a dotáhly zápas do prodloužení, ve kterém byli šťastnější Jihočeši.

"Dvě třetiny jsme hráli velmi dobře a výsledek tomu odpovídal, ale bohužel vstup do třetí třetiny se nám nepovedl a upřímně jsme měli i štěstí, protože jsme mohli prohrát už v základní hrací době. Soupeř prodloužení zvládl lépe a zaslouženě získal dva body, především díky svému výkonu v závěrečném dějství. Třetí třetina nebyla podle našich představ a takhle určitě nemůžeme pokračovat," uvědomoval si nepovedený výkon svých svěřenců asistent trenéra Aleš Krátoška.

Pardubice zopakovaly ztrátu pohodlného vedení a z Budějovic odjíždí jen s bodem

Emoce a rozčarování z předvedeného výkonu panovalo i u hráčů.

"Bohužel se nám poněkolikáté stalo, že jsme neudrželi částečně rozhodnutý stav. Pokaždé to uhrát nejde, tentokrát se nám to vymstilo a bohužel jsme v prodloužení prohráli," mrzelo nejproduktivnějšího hráče, Lukáše Radila. Ten potvrdil svoji skvělou formu a proti Budějovicím si zapsal dva body za gól a asistenci.

"Je to dobrá motivace, když se vám takhle daří. Já chci hlavně pomoct týmu a jsem samozřejmě rád, že mi to lepí. Doufám, že to tak bude i nadále," říkal po zápase.

Pardubice sice v Budvar aréně využily dvě přesilové hry, ale je nutné připomenout, že nedokázaly využít několik dalších a především jednu trvající pět minut…

"Nemyslím si, že jsme hráli špatně tu přesilovku. Měli jsme hodně šancí a střelecká aktivita byla také dobrá. Moc se k nám ale neodrážel puk, kdyby to bylo naopak, tak věřím tomu, že jsme mohli vést třeba o dvě branky," připomněl Radil.

On a jeho spoluhráči se utkají již ve středu s Vítkovicemi od 18:00 na domácím ledě. Jak se zbaví pardubičtí hokejisté prokletí, které tkví ve ztrácení vedení?

"Musíme se soustředit na každé střídání a nechat tam maximum. Pokud to budeme plnit, tak se nám to vrátí," dodává pardubický útočník.

