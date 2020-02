Letos už žádná baráž druhou šanci nenabízí. Pardubičtí hokejisté mají před sebou posledních osm zápasů k tomu, aby opustili poslední sestupovou pozici.

„Uděláme vše pro to, abychom ty poslední zápasy zvládli,“ říká v rozhovoru pardubický trenér MILAN RAZÝM. Již ve čtvrtek se tým Dynama vydá směr Ostrava, kde o den později nastoupí k duelu na ledě Vítkovic.

Máte před sebou osm zápasů, ve kterých se mohou Pardubice zachránit. Tušíte, co to bude obnášet?

Bude to samozřejmě boj až do konce. My už jsme několik šancí, kdy jsme se mohli odpoutat z posledního místa, promarnili. To byly především domácí zápasy. A jsou to ztráty, které nás drží u dna. Šance stále žije. Vyhráli jsme v Hradci, čímž jsme vynahradili domácí ztrátu s Litvínovem. Udrželi jsme se v kontaktu.

Měli jste poslední větší pauzu mezi zápasy. Jak jste ji využili?

Chtěli jsme, aby si kluci trochu i odpočinuli, protože tlak je na ně veliký. Měli dva dny volno, pak jsme trénovali dvoufázově. Hráli jsme i zápas ve Vrchlabí, kde dostali mladší hráči šanci. Teď se soustředíme na herní činnosti, se kterými bychom chtěli do posledních zápasů vstoupit.

Na co jste se ještě museli zaměřit?

Zaměřujeme se samozřejmě na koncovku, protože máme průměr dvě vstřelené branky na zápas, což je strašně málo. Na dva góly se těžko vyhrává. Jde o součinnost jednotlivých pětek, přechod z obranného pásma a naopak, přesilovky. Budeme dělat hru tři na tři. Dá se říct, že v tom je všechno.

Přípravný zápas ve Vrchlabí splnil účel, se kterým jste ho chtěli odehrát?

Myslím, že především otevřel oči mladším hráčům. Nechci říkat, že to byl soupeř o dvě třídy níže, protože Vrchlabí má kvality prvoligového týmu. Spousta z nich se i tak nedokázala prosadit. Poznali, že není jednoduché hrát ani s neextraligovým týmem.

Pojďme k extraligovému finiši. Nejvíce sestupem ohroženy jsou poslední čtyři týmy. Souhlasíte s označením, že je čeká malá baráž?

Rozhodně, obvyklá baráž už letos žádnou šanci nenabízí. My tak musíme hrát každý zápas, jako by byl poslední. Už v pátek máme Vítkovice, jsou ve hře dublované body. Budeme se snažit se ještě více dotáhnout na soupeře před námi. Příští týden pak budeme hrát na Kladně, mezitím máme ještě Zlín. Každý bod hraje roli. Nejenom teď, to už hrál i v minulých zápasech.

Jaká je aktuální nálada v pardubickém týmu?

Řekl bych, že pozitivní. Kluci jsou připraveni se o to porvat. Bohužel nám jeden zápas vyšel, další ne. Nejsme schopni udělat šňůru tříbodových duelů, i když v posledních zápasech se nám dařilo bodovat. Prohráli jsme nešťastně s Třincem a s Litvínovem, kdy se nám zápas vůbec nepovedl. Jinak jsme ve všech zápasech bodovali. Kluci už si věří, že mohou hrát s každým soupeřem. Po přestávce na to budou nažhavení. Uděláme vše pro to, abychom ty poslední zápasy zvládli.

Byla důležitá i psychologická příprava, aby hráči měli správně nastavené hlavy?

Na tom jsme pracovali celou dobu. Pokud v sezoně tolik zápasů nevyhráváte, tak je těžké se z toho oklepat, taky jsme se tím zabývali. Když se díváme klukům do očí, tak vidíme odhodlání, což je dobrá zpráva.

Dostali jste impuls od vedení klubu? Nový místopředseda představenstva Ondřej Heřman měl mít s hráči pohovory…

Pan Heřman už má zkušenosti s chodem klubu, i díky němu se uskutečnil návrat Tomáše Rolinka. Je s ním spojený i příchod Michala Vondrky, velké posily týmu. Jinak pan Heřman s hráči sám mluvil. Dvakrát jsme tu měli mítink, kdy jim velmi vstřícně promlouval do duše. Sám se na tom podílel.

Mělo to podle vás pozitivní efekt?

Myslím, že ano. Ta slova měla hlavu a patu. Mluvil v podobném duchu, jako když s hráči mluvíme my. Je dobře, když to slyší ještě od někoho jiného. Jsou to slova pravdivá. Když potom slyšíte hráče, tak používají i naše slova. Berou si to k srdci, není jim to lhostejné.

Zmínil jste Tomáše Rolinka, který hrál za Pardubice dvě baráže. Jak důležitý je pro vás na ledě i v kabině?

S jeho příchodem se vzduch trochu vyčistil. Tu svoji roli v kabině samozřejmě plní beze zbytku. Mile mě překvapil svým pohybem a výkonem na ledě. Nastupuje jako čtvrtá lajna s mladým Blümelem, kterého si vzal pod křídla. Je to dobré spojení, sedli si jako lajna i s Paulovičem. Jsou čtvrtí jen v pořadí, ale když jsme v Hradci dohrávali na tři pětky, tak všichni hráli. Rolas mě překvapil, že je tahounem i na ledě.

Opory potřebujete ve všech řadách. Na pozici gólmana budete dál sázet na Pavla Kantora?

Není momentálně důvod ho měnit. Dříve jsme dostávali tři, čtyři góly za zápas. Nevím, kde se to zlomilo. Od doby, kdy trenér brankářů udělal změnu, tak se Kanty chytil a předvádí velmi dobré výkony. Nyní není důvod ke změně.

V obraně je poslední posilou ruský bek Stěpan Zacharčuk. Jak se uvedl?

Přišel, protože chce hrát hokej, což z určitých důvodů nyní v Rusku nemůže. Od prvního tréninku je na něm vidět, že nám chce pomoci. Působí na mě jako profesionál, a to v tréninku i zápasech. Nepřišel to sem jenom odehrát, ale pomoci. Myslím, že s jeho příchodem se zvedl výkon i Honzy Koláře. Nevím, jestli je zvyklý z KHL na ruský styl (usmívá se). Když jsme je dali dohromady, tak jeho výkon šel nahoru.

S příchodem Rolinka a Vondrky se zvedla konkurence v útočných řadách. Už jste našli ideální složení jednotlivých formací?

Řešili jsme po posledních zápasech hlavně zdravotní stav Rado Tybora, od toho se odvíjelo složení prvních dvou lajn.

Tybor už je tedy připraven?

Je připraven, už je fit.

Společně s vámi jsou v poslední čtyřce Kladno, Vítkovice a Litvínov. Kudy povede cesta k záchraně?

Nemůžeme se koukat na ostatní týmy, ty budou samozřejmě taky bojovat. Musíme se dívat sami na sebe. Momentálně máme nejméně bodů, nikdo nám je nepřipíše. Jedině za vítězství. Je to na nás. Pokud budeme získávat body a budeme jich mít více než soupeř, tak se zachráníme. To je jednoduché. Ale na zaváhání soupeřů opravdu nemůžeme spoléhat.