Nový trenér Milan Razým tak prožil bezbodovou premiéru na pardubické střídačce. „Vydrželi jsme s domácími držet krok do poloviny zápasu, byli jsme vyrovnaným soupeřem, ale pak jsme si začali myslet, že už to moc umíme. Začali jsme si to komplikovat v obranném pásmu, kupit chyby a Boleslav toho využila,“ ohlédl se za duelem kouč Razým.

Pardubičtí totiž neměli špatný nástup do zápasu. Na úvodní gól Středočechů mohl již v první třetině odpovědět Radoslav Tybor, jenže trefil jen tyčku. „První třetinu jsme plnili to, co jsme si řekli a byli jsme plnohodnotným soupeřem. Měli jsme dost šancí a mohli dát pár gólů. Nestalo se,“ uvedl pardubický obránce Jan Kolář.

Vyrovnat dokázal až ve 28. minutě Roman Vlach, jenž se prosadil během přesilovky. „Věděli jsme, že nějaký bod můžeme získat, ale druhá třetina byla z naší strany špatná. Propadali jsme, hrálo se spíše v našem pásmu. Z toho pramenily chyby a góly, zápas jsme tím prohráli,“ doplnil kapitán Dynama.

Domácí tým si ještě v prostředním dějství vytvořil dvoubrankový náskok. Ten ještě navýšil po přestávce a vítězství si pohlídal.

„V první třetině jsme možná byli i lepší. Podle mě musíme dodržet to, co si řekneme před zápasem. Pak góly přijdou. Je to jedno s druhým. Když se nám bude dařit ve hře pět na pět, tak si to převedeme do přesilovek a oslabení,“ nabádal Kolář směrem k dalším zápasům.

O lepší výsledek Pardubice připravily individuální chyby a slabá produktivita v útočné fázi. „Tým s tím má problémy od začátku sezony, je nejméně střílející. Kluky nabádáme, aby stříleli ze všech pozic. Klidně od mantinelu. Aby to dávali do předbrankového prostoru a chodili tam,“ popisoval trenér Razým.

Další zápas čeká Dynamo již v pátek. „Říkali jsme hráčům, že si nemůžeme chodit jen hokej zahrát, ale podat výkon, který povede k bodovému zisku,“ zmínil ještě Razým.