Záchranářská mise pro něj začala v prosinci, kdy se stal třetím hlavním trenérem Dynama v této sezoně. K poslednímu týmu nastupoval s jasným cílem. Ten trenér Milan Razým společně s asistenty Michalem Mikeskou a Petrem Čáslavou splnil. Dovedl pardubický tým k udržení v extralize.

„Někdo si mohl myslet, že jsem blázen, samozřejmě dáváte krk na oprátku. Pro mě byla výzva jít do klubu, který je historicky úspěšný,“ vrátil se Razým do závěru loňského roku.

Byl to boj až do posledního kola. Pak si celé Dynamo mohlo oddechnout. A radovat se ze záchrany extraligy. „Tým se dal dohromady, prvotní cíl jsme splnili. Věřím, že Pardubice mají na víc. Věřím, že po cestě, kterou jsme nastoupili v lednu, se půjde dál,“ prohlásil trenér.

S enormním úsilím

Posledním dílkem do skládačky s názvem záchrana byla výhra na ledě Komety v 52. kole. „Na zápas jsme se připravovali. Řekl jsem, ať hrajeme tak, abychom mohli po utkání zvednout ruce a vzpomínat na něj jen v dobrém. Kometa nám nedala nic zadarmo, my jsme hráli na krev. V závěru jsme zápas s enormním úsilím všech hráčů dotáhli do vítězného konce. Třešničkou na dortu je první vychytaná nula Pavla Kantora. Chytal skvěle od té doby, co dostal důvěru,“ popisoval Razým.

Základem k úspěšnému konci byla příznivá výsledková série v poslední čtvrtině základní části. Lednové změny týmu prospěly.

„To byl zcela jiný tým než na začátku sezony. Dal se dohromady někdy v polovině ledna, kdy došlo ke změnám ve vedení klubu. Podařilo se přivést kvalitní hráče. Rolinek, Paulovič, pak samozřejmě Vondrka a Zacharčuk… Tomáš Rolinek je mužem na svém místě, týmu neskutečně pomohl. Jeho jediný gól v Brně je odměnou za to, co pro tým odvedl,“ poznamenal Razým.

Už při svém nástupu se o Rolinka a možnost jeho návratu zajímal. „Slyšel jsem jen z doslechu, proč skončil. Trvalo, než to vykrystalizovalo. Není třeba řešit, co bylo, ale že se to vůbec stalo. Jeho návrat byl ku prospěchu pardubického hokeje,“ řekl.

Co dál? Uvidí se

Razým v Pardubicích prožil další etapu své trenérské kariéry. Byl mimo jiné u toho, když Plzeň v roce 2013 získala mistrovský titul.

„Když jsme vyhráli titul, tak se mi tehdy spalo daleko lehčeji. I tam samozřejmě byly hororové scény, ale je pravda, že boj o přežití v extralize je na psychiku ještě horší,“ srovnává kouč.

Ukázalo se to i před posledním zápasem v Brně. „Páteční den byl jedním z nejdelších v mém životě. Přáli jsme si, aby to už konečně začalo,“ přiznal.

Je po sezoně. Bude trenérem na pardubické střídačce i v té následující? „To bych ještě neřešil. Přišel jsem s cílem, aby se zachránila extraliga pro Pardubic. Co bude dál, to se uvidí,“ udělal Razým tečku za sezonou.