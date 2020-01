Zase ty začátky. Potřetí v řadě prohrávali po první třetině o dva góly. Tento scénář „dodrželi“ pardubičtí hokejisté i v domácím utkání 34. kola proti Kladnu. Pak sice Dynamo vyrovnalo na 3:3, ale Rytíři získali druhý bod v prodloužení.

„Jestli někdo čeká, že budu chválit kluky za to, že jsme se vrátili do zápasu, tak to neudělám. Je nepochopitelné, jak do zápasů vstupujeme. Co si to dovolujeme? Takto hrát doma…,“ rozčiloval se hlavní trenér Milan Razým.

Zápas pro Dynamo nezačal vůbec dobře. To potvrdila chyba ve 14. minutě, kdy zadovku Eklunda vystihl Brendan O'Donnell a poslal Kladno do vedení. Rytířům stačilo pět střel na branku k dvoubrankovému vedení. Těsně před vypršením první třetiny totiž využil početní výhodu David Stach, jenž mířil přesně.

Další šok následoval ve 25. minutě. Moment, kdy se puk šoural za zády gólmana Godly, ale za brankovou čarou neskončil, vystřídal vzápětí útok Kladna. A proměněný, trefil se Antonín Melka.

„Věnujeme soupeři laciné branky, až potom začínáme hrát. A na naše góly se strašně nadřeme,“ pokračoval pardubický kouč.

Jeho tým se konečně prosadil v polovině utkání, když v přesilovce střílel od modré čáry Jan Zdráhal.

Když potom pardubický gólman Kacetl lapil brejk Melky, dokázal na druhé straně snížit Patrik Poulíček. Následovaly dvě kladenské přesilovky a potom přestávkou rozdělená dvojnásobná početní výhoda Pardubic.

Když byli Rytíři ve čtyřech, s vyrovnáním to již vyšlo. Z akce obránce Juraje Mikuše a jeho přihrávky těžil Jan Mandát před brankou.

Nerozhodný stav vydržel až do konce. A v prodloužení se zblízka trefil kladenský Brady Austin.

"Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že si odvezeme z Pardubic dva body, tak bychom to brali. Když to bylo 3:0 pro nás, tak už to není takové. Začali jsme hrát zbytečně pasivně, nakonec jsme rádi za ten jeden bod navíc," řekl kladenský trenér David Čermák.

„To, že se nám podařilo vrátit do zápasu a získat bod, je strašně málo. Málo k tomu, abychom se dotáhli na boj o záchranu a získávali body. Musíme přidat,“ dodal Razým.

Pardubice – Kladno 3:4 v prodloužení

Fakta - branky a nahrávky: 28. Zdráhal (Kindl), 33. Poulíček (Kusý), 41. Mandát (Mikuš, Tybor) – 14. O'Donnell, 20. Stach (Melka, Nash), 25. Melka (Stach), 64. Austin (Zikmund). Rozhodčí: Hradil, Šindel – Frodl, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 9357. Třetiny: 0:2, 2:1, 1:0 – 0:1.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl – Zdráhal, Kolář, Voráček, Eklund, Ivan, Mikuš, Hrádek – Tybor, Mandát, Svačina – Kindl, Harju, Machala – Blümel, Poulíček, Látal – Jenyš, Vlach, Kusý.

Rytíři Kladno: Godla – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka, Romančík, Zajíc – Redlich, Vampola, J. Strnad – Hovorka, Machač, Zikmund – Bláha, Stach, Melka – Hajný, T. Kaut, O'Donnell.