Změna prostředí. Příprava pardubických hokejistů na novou sezonu pokračovala v minulém týdnu v Deštném v Orlických horách, kde Východočeši trénovali na týmovém soustředění. S Dynamem tam trénoval i nový útočník Robert Říčka.

Letní soustřední hokejistů HC Dynamo Pardubice - Deštné v Orlických horách, na snímku Robert Říčka | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Deník byl u toho, když během dopolední fáze hráči vybíhali kopce. „Už dříve trenéři avizovali, že to bude takové vyvrcholení přípravy, tak jsme se na to psychicky připravovali. Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Začali jsme zostra,“ uvedl Robert Říčka, který je jednou z posil Dynama pro novou sezonu.