Pardubice vyhrály 7:1 nad Libercem i díky dvěma brankám Ondřeje Vály a Roberta Říčky. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Vše klapalo tak, jak mělo. Dynamo v domácím zápase s Libercem hned od první třetiny dominovalo a zaslouženě si došlo pro vysokou výhru 7:1. Po dvou gólech se radovali Robert Říčka a Ondřej Vála. Právě druhý jmenovaný se prosadil hned dvakrát v první části a zasloužil se o klidnější vstup jeho spoluhráčů do zápasu…

"Měli jsme výbornej vstup do zápasu, což nás uklidnilo a pak jsme si to už kontrolovali. Celý zápas jsme dobře bránili a zvládli jsme i několik přesilovek soupeře. Dobře jsme bránili, zvládli jsme přesilovky. Jsem rád, že to byl takový klidnější zápas po delší době," zhodnotil výkon Pardubic dvougólový střelec Robert Říčka.

Ten se prosadil po osmi utkáních, z kterých vyšel na prázdno: "Samozřejmě jsem za to rád, že jsem se prosadil po delší době."

Jak již bylo zmíněno, tak Dynamo se odrazilo ke skvělému výkonu již v první třetině, kdy sice nejprve ztratilo rychlé vedení, ale následně si vypracovalo dokonce tříbrankový náskok.

"Vždy se týmu lépe dýchá, když takhle rychle odskočí. Sedlo nám to ale celkově. Výborně jsme forčekovali a měli jsme tlak do brány. To událo tempo pro celý zápas. Liberec pak musel hrát "do kopce" a naopak nám tam padalo všechno," uvědomuje si Říčka, který zažil speciální bodové střetnutí. Díky první brance se totiž přehoupl přes hranici sta kanadských bodů v dresu Dynama: "Je to hezké číslo. Jsem tu třetí sezonu a během té doby jsem měl i nějaká zranění, takže jsem nemohl odehrát všechno. Popravdě jsem o tom ale ani nevěděl, že se té hranici blížím. O to víc mě to potěšilo."

Ostrostřelec Robert Říčka však měl před utkáním ještě jeden důležitý úkol. Pro střetnutí s Libercem se totiž stal i DJ v enteria areně. Jeho playlist si tak poslechlo více než deset tisíc lidí.

"Doufám, že se lidem líbil i můj předzápasový playlist. Co se týče samotné atmosféry, tak opět byla skvělá. Tím, že skóre bylo takové, tak se lidi bavili a rozjeli v závěru i mexickou vlnu. Byl to skvělej zápas ve všech ohledech," dodává Říčka.