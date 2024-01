Vše klape. Osmibodový polštář, jasné vedení v tabulce a šňůra devíti výher v řadě. Fanoušci Dynama mohou být zkrátka nadšení. Po dnech, kdy zažívali smíšené pocity z odchodu Václava Varadi, se mohou opět uklidnit. Marek Zadina totiž chytil svoji šanci za pačesy a jeho tým nadále válcuje Tipsport extraligu. Poslední výhru, konkrétně deváté v řadě, si připsaly Pardubice doma proti Rytířům.

Robert Kousal si před zápasem převzal dres za pětistý start v Dynamu i extralize. | Foto: HC Dynamo Pardubice

„Věděli jsme, že Kladno přijede s tuhým hokejem. Je to zkušený tým, o to cennější jsou pro nás ty tři body. Vítězství se nerodilo vůbec lehce, je za tím hodně práce. Zvládli jsme klíčové oslabení, podržel nás Kloudy, který hlavně na konci vytáhl rozdílové zákroky,“ hodnotil zápas Vít Černohouský, který se po odchodu Aleše Krátošky stal asistentem nového lodivoda Dynama.

Speciální zápas odehrál Robert Kousal, pro kterého to byl pětistý start v Extralize. „Zní to hezky a je to celkově krásný. Vážím si toho, že jsem takovou porci zápasů mohl odehrát zrovna tady v Pardubicích,“ neskrýval své pocity.

Ve své kariéře v Pardubicích zažil doby, kdy se hrálo o titul i záchranu. „Bylo hodně krásných zápasů. Ty v play off, když jsme šli za titulem. To byly krásný zážitky,“ vzpomíná.

Hokejové Pardubice v gala. Čtyři legendy vstoupily do Dynastie

Ve svém pětistém startu za Dynamo se Kousalovi opět dařilo a připsal si dvě asistence, které ho přiblížily k jeho dosavadnímu kariérnímu maximu.

„Forma na začátku sezony byla asi životní, ale trochu jsem se teď zasekl. V mým věku už na body ale nehraji. Spíš řeším týmové výsledky. Proto je pro mě klíčové, že jsme vyhráli,“ dodává.

Dynamo muselo nastoupit bez svých tradičních opor, jakými jsou Lukáš Sedlák či Martin Kaut. I proto se z hostování z Litvínova vrací Tomáš Urban. Ten si během svého krátkého angažmá na severu Čech připsal bod za asistenci.

Zdroj: Youtube