„Samozřejmě jsme si vzali time, abychom se vydýchali. Možná jsme dali soupeři čas, aby si nakreslil, co chce hrát, ale věřili jsme si, že to ubojujeme,“ vracel se pardubický forvard Tomáš Rolinek k posledním vteřinám východočeského derby.

Právě zkušený útočník Dynama byl přímo na ledě, kde se u mantinelu za brankou bojovalo o puk. „Tam už se odpočítávají sekundy a chcete to odehrát na hranici možností. Hlavně už puk nepustit před bránu, aby nebyl gól,“ popisoval.

Tentokrát pardubičtí hokejisté svůj úkol zvládli. Na ledě Mountfieldu HK vyhráli i podruhé v této sezoně.

Zápas gradoval ve třetí třetině. Došlo na trenérskou výzvu a přezkoumávání situací u videa. Rolinek zblízka sledoval zásah Matěje Blümela, jenž zvýšil na 3:2. Domácí trenéři se svou „challenge“ neuspěli.

„Přihrávka před branku se zvedla. Matěj měl agresivitu a plácl do puku, který byl ve vzduchu. Byl jsem těsně u toho, tak jsem viděl, že hokejka byla pod břevnem. Ten gól byl regulérní,“ potvrdil Rolinek.

To ovšem nebyla jediná napínavá chvilka. „To je zápletka, kterou nevymyslíte. Góly, velká šance za stavu 3:3, pak gól, který byl odvolaný,“ vypočítával útočník s číslem 60 na zádech.

VÍCE NEŽ DVA GÓLY

Pro pardubický tým byl nejdůležitější konečný výsledek. Po domácí ztrátě s Litvínovem Dynamo dokázalo získat tři body.

„Páteční utkání jsme si vyříkali, protože první dvě třetiny od nás v pátek byly špatné. V Hradci tam od první minuty bylo nasazení, bojovnost, všechno. Dali jsme taky více než dva góly, jinak ten průměr vstřelených branek máme nízký. Z tohoto pohledu super. Od první minuty jsem cítil, že tam vítězný duch je,“ chválil Rolinek, jenž se vrátil do týmu v průběhu ledna.

Hráči Dynama ovšem stále zůstávají na poslední příčce. Jsou v situaci, kdy musí sbírat body proti každému soupeři. „Upínáme se ke každému zápasu, vždy chceme vyhrát. Všichni vidí tabulku, jak se to vyvíjí. Byl to samozřejmě další důležitý zápas, který jsme zvládli. Před přestávkou je to super, ale nic to nemění na našem cíli, že každý zápas do konce musíme zvládnout,“ dodal.

Extraligu nyní čeká reprezentační přestávka. Pardubice se do hry vrátí až v pátek 14. února, kdy je v plánu zápas na ledě Vítkovic. Další důležitý a náročný duel.

„Pro nás těžké zápasy už dávno začaly. Upínáme se každému dalšímu zápasu, protože víme, jaká je situace. Potřebujeme získávat body,“ zopakoval Rolinek.

I hra jeho čtvrté formace byla v derby velmi přínosná. „Obě křídla musím pochválit. A já? Je repre pauza, odpočinu si a jedu dál,“ uzavřel.