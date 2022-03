Což o to, vyjádřit názor může každý, ale v určitých chvílích i spíkr by měl mlčet. Pro upřesnění, své názory nikdy neprezentoval jménem Dynama ani jejich fanoušků, ale jeho role je s klubem s velkým Déčkem ve znaku velmi spjatá.

Celé vyjádření skupiny Dynamo FANS:

V posledních dnech, se nejen na sociálních sítích, hromadí debaty ohledně názorů Jiřího Naštického. Tyto už přesahují hranice pardubické fanouškovské obce. Ve snaze zabránit dalšímu názorovému rozdělování pardubických fanoušků, se dne 12.3.2022 sešlo vedení DF, a za přítomnosti „Našti“ dospělo k následujícím závěrům, se kterými Jirka souhlasil.

- Až do odvolání nebude Jiří Naštický spíkrovat

- Vedení DF se neztotožňuje s názory Jiřího Naštického ohledně událostí na Ukrajině

- Jiří Naštický byl odvolán z vedení, ale členem DF nadále zůstává

- DF vyjadřuje politování nad vzájemným urážením, nejen na sociálních sítích, vyplývajícím z rozdílných názorů ohledně nastalé situace

- DF doufá v uklidnění emocí, o což prosíme i všechny fanoušky

Na „Našťovu“ žádost připojujeme i jeho osobní vyjádření:

Každý má právo na své názory. Bohužel v dnešní době jsou sociální sítě natolik silné, že člověk svými názory, které oponují drtivé většině a jejich jasnému vnitřnímu přesvědčení v dnešní společnosti může způsobit ne malé problémy. Díky komentování dnešní situace na Ukrajině a poukazování i na možnou druhou stranu mince čelím denně osobním výhrůžkám, vulgaritám z řad několika jedinců i skupin. Dále také i z "vyřazení" ze společnosti na úkor mých názorů, za kterými si pevně stojím. U spousta jedinců cítím vztek, zlobu i nenávist vůči mé osobě. Situace kolem mě vyeskalovala do takových rozměrů, kdy je teď momentálně nepřípustné, abych byl i nadále spíkrem fanoušků Pardubic. Po jednání s vedením Dynamo Fans jsme dospěli jednoho názoru a po vzájemné dohodě do odvolání nebudu spíkrovat žádný z domácích i venkovních zápasů. Také chci poděkovat všem fanouškům, kteří stojí za mnou a podporují mě, kteří nesouhlasí s takovým vypětím a eskalací této situace. Dále prosím všechny ostatní fanoušky o trpělivost, určitou shovívavost, respekt a maximální spolupráci se spíkrem/spíkry a to jak na domácích, tak venkovních zápasech. Na konec se upřímně omlouvám i za mé označení lidí, jako "tupých ovcí". Tohoto označení lidí lituji! Děkuji všem za pochopení mé momentální situace a doufám, že někdy v budoucnu opět dostanu tu čest vést jako spíkr naše fanoušky. Jirka Naštický.