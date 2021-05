Další sezonu pod novým majitelem už chtějí dokráčet zase o něco dál. Tomu odpovídá i doplňování hráčského kádru pro příští extraligový ročník. Hokejové Pardubice už přivítaly šest nových posil.

„Řekli jsme už při našem příchodu do klubu, že Dynamo patří na horní příčky tabulky. Rádi bychom získali medaili. Blíží se taky výročí sto let od založení klubu. Doufám, že budeme pracovat a dostaneme se k cíli,“ uvedl Petr Dědek, většinový majitel Dynama.

Šest nových hráčů se představuje. Na koho se mohou pardubičtí příznivci v příští sezoně těšit?

DOMINIK FRODL

Pětadvacetiletý brankář strávil poslední tři sezony v Plzni, kam se přesunul ze Slavie. Právě v pražském klubu hokejově vyrůstal.

V české nejvyšší soutěži už Frodl odchytal 150 zápasů s průměrem 2,28 obdržené branky na utkání a udržel 15 čistých kont. „Dominik je kvalitní gólman, v extralize za poslední roky asi s nejlepšími čísly,“ řekl hlavní trenér Pardubic Richard Král.

V nové sezoně vytvoří Frodl dvojici s pardubickým odchovancem Milanem Kloučkem, s nímž se nedávno potkal na srazu národního týmu. Oba si zachytali v přípravě proti Rakousku.

„Sezona bude dlouhá, oba jako kvalitní gólmani dostanou prostor. Konkurence je vždy skvělá,“ naznačil Král.

Frodl při svém představení prozradil, co má s Pardubicemi spojeného. „Jako první se mi vybaví fanoušci. Z mého mládí potom Dominik Hašek, v první lize na Slavii jsem ještě měl jeho typickou přilbu. Na Slavii mě provázel Áda Svoboda, který byl i v Plzni přede mnou. Vzpomínám na něj jen v dobrém,“ připomněl bývalé pardubické brankáře.

Frodl vybíral z více nabídek. „Člověk přemýšlel, nabídek bylo víc i z extraligy. Nakonec jsem se rozhodl pro Dynamo, dávalo mi to smysl,“ řekl nyní už pardubický gólman.

JAN KOŠŤÁLEK

Defenzivní řady Pardubic posílí i šestadvacetiletý obránce, jenž poslední tři sezony hrál za Spartu. Nyní poprvé přichází do Pardubic, kam se jezdil na hokej dívat.

„Jako malý jsem vyrůstal v Kolíně, s tátou jsme sem jezdili na hokej. Pamatuji si tak i zlatá léta pardubického hokeje,“ prozradil Košťálek.

Ten poznal dospělý hokej v Holešovicích, ale již v roce 2012 se vydal do zámoří. O rok později si ho vybral Winnipeg ve čtvrtém kole draftu NHL. Působil ovšem jen v AHL a v roce 2018 se vrátil do extraligového dresu Sparty. Tam v uplynulé sezoně odehrál v součtu s play off 59 duelů, v nichž zaznamenal patnáct gólů a devatenáct asistencí.

„Honza Košťálek nám pomůže v přesilovkách, ale i v defenzivní části hry,“ uvedl hlavní trenér Richard Král.

Obránce ještě může do 30. května odejít za určitých podmínek do zahraničí. „Každý hráč má touhu si zahrát venku nebo NHL. Na to smlouva pamatuje, ale v extralize je definitivně hráčem Dynama,“ řekl Dušan Salfický, sportovní ředitel Pardubic.

DENNIS ROBERTSON

Defenzivní úkoly dostane i kanadský obránce Dennis Robertson, jenž uplynulý ročník strávil v dresu italského Bolzana, které hraje rakouskou soutěž ICEHL.

Devětadvacetiletý bek tam během základní části (48 zápasů) zapsal 31 kanadských bodů, dalších deset potom ještě v play off. „Hrál finále proti Klagenfurtu, statistiky má kvalitní. Přesvědčil nás, že s ním chceme spojit budoucnost,“ řekl Salfický.

Robertson se po dvou letech v Bolzanu přesouvá do Pardubic. Předtím působil v nižších zámořských soutěžích. „Těším se na to, že si zahraji za Dynamo. Doufám, že to bude i s fanoušky na tribunách,“ prohlásil kanadský bek na dálku.

Podle trenéra Krále je Robertson defenzivnější typ s dobrou hrou v soubojích. „Je schopen pomoci útoku, ale když jsme ho sledovali, tak ho zdobí především defenzivní činnost při hře jeden na jednoho. Zná se s Anthony Camarou, i on potvrdil, že jdeme správným směrem,“ doplnil ještě Salfický.

ROBERT ŘÍČKA

Odchovanec Havířova už v nejvyšší soutěži hrál za Zlín a Spartu. V Praze strávil jednatřicetiletý forvard poslední čtyři ročníky. „Těším se na novou sezonu. Klub má obrovské ambice, to mě lákalo,“ uvedl Říčka už jako pardubický hokejista.

V uplynulé sezoně za Spartu odehrál 47 zápasů s bilancí 15 gólů a 10 asistencí. Do play off ovšem kvůli zranění nezasáhl. „Měl jsem natržený mezižeberní sval. Ještě to doléčuji, ale brzy se zapojím do tréninku a připravím se pořádně na novou sezonu,“ řekl Říčka.

Co si od něj v Pardubicích slibují? „Robert je pravák, který nám tady chyběl. Důrazný hráč, taky do přesilovek, dokáže se cpát do branky a zakončit,“ popisoval Říčkovy přednosti trenér Král.

DAVID CIENCIALA

Pardubičtí příznivci si pětadvacetiletého útočníka dobře pamatují jako soupeře. Před třemi lety si Cienciala v sedmém čtvrtfinále připsal v jednom utkání za Oceláře sedm asistencí. Letos zase hájil barvy Mladé Boleslavi, kde po odchodu z Třince strávil dvě poslední sezony.

„Když jsme tady hráli s Třincem, tak v Pardubicích nešlo vyhrát. Až s Boleslaví se mi to povedlo,“ vzpomínal Cienciala a v novém dresu dodal: „Jako malému klukovi se mi Dynamo velmi líbilo. Jsem rád, že můžu obléknout tento dres.“

Za Mladou Boleslav v uplynulé sezoně vstřelil 11 branek a na dalších osmnáct přihrál. V play off potom přidal dalších pět bodů.

„David je komplexní hokejista, který má přehled. Může hrát centra i křídlo, nebojí se hrát s kotoučem,“ charakterizuje nového útočníka trenér Richard Král.

MAREK HECL

Ze slovenské extraligy se do Pardubic přesouvá třiadvacetiletý útočník Marek Hecl, jenž hrál za Duklu Trenčín, ale dříve oblékl i dres Slovanu Bratislava v KHL.

„Poslední sezona byla dobrá, bodově se mi dařilo. Měl jsem ke konci zranění, nemohl jsem play off dohrát, ale věřím, že se dám brzy do kupy,“ uvedl při oficiálním představení Hecl.

Za Trenčín odehrál v uplynulé sezoně 50 zápasů, v nichž zapsal 20 gólů a 26 asistencí. „Marek měl výbornou sezonu, je to mladý hráč s dobrým pohybem. Reference, které jsem si sháněl, jsou velice dobré. Věřím, že nám taky hodně pomůže,“ řekl hlavní trenér Král.

Hecl má na koho navazovat i z rodinného pohledu. „Strýc je mistr světa z roku 2002, otec hrál taky hokej. Jsme hokejová rodina,“ potvrdil. Slovenský forvard si už českou extraligu krátce vyzkoušel, když v sezoně 2019/2020 nastupoval za Olomouc.

Změny v pardubickém kádru



Příchody: Brankář Dominik Frodl, obránci Jan Košťálek a Dennis Robertson, útočníci David Cienciala, Marek Hecl a Robert Říčka.



Odchody: Brankáři Konstantin Barulin a Pavel Kantor, obránci Marek Ďaloga, Rhett Holland, Tomáš Linhart, útočníci Luboš Horký, Andrej Kosticyn, Matouš Kratochvil, Ondřej Machala, Radoslav Tybor a Michal Vondrka.