Vy jste ve třetí třetině dokázali duel proti Zugu otočit a sahali jste po vítězství, nakonec do odvety půjdete s remízou, jak to hodnotíte? Zug je jeden z nejlepších týmů v Evropě a jsme určitě rádi za takový výsledek, i když jsme v závěru vedli 2:1. To se ale nedá nic dělat. My tam pojedeme s čistou hlavou a za nerozhodného stavu.

Jaký zápas to proti nejlepšímu švýcarskému celku posledních sezon byl?

Možná jsme se ze začátku báli hrát, ale pak jsme pookřáli, začali jsme bruslit a puky házet na bránu. Myslím, že jsme z toho měli šance a mohli jsme dát i více gólů.

Hradec remizoval se švýcarským šampionem! V odvetě se popere o postup

Dlouho vás trápil zkušený gólman Leonardo Genoni, bylo těžké ho překonat?

Určitě ano. Celkově jejich tým je výborný, mají pohyb, dobře si nahrávají. V obranném pásmu jsme měli trošku bordel, ale to si ukážeme a do příštího zápasu na tom zapracujeme.

Jejich obránci hrají trochu jinak než ty v extralize, souhlasíte?

Nezbavovali se puku. Příště je musíme více dohrávat, aby si to nemohli dovolovat. A musíme být ještě trochu víc jako vosy na bonbónu.

Místy jste jeden z nejlepších evropských týmů i přehrávali, nepřekvapuje vás to?

Jsme hodně bruslivý mančaft a i když si někdo myslí, že jsme krasobruslaři, tak my si to občas do hokejky umíme dát. Snažíme se bojovat, bruslit a díky tomu si šance dokážeme vytvářet. Málokdo s námi dokáže jezdit šedesát minut.

Byly ty dvě branky zásluhou toho, že jste začali více chodit před branku?

Rozhodně. Řekli jsme si, že když nám nejdou ty krásný góly, potřebujeme dávat ty špinavý. Musíme se do ty branky tlačit za každou cenu a vidíme, že to přináší ovoce

V sezoně vás trápí malá produktivita a pořád je to téma, co by podle vás mohlo pomoci?

Každý ví, kde má zapracovat a pracuje na tom. Když to budeme opakovat pořád dokola, tak to prostě přijde a štěstí se otočí k nám.

V posledních dvou zápasech jste vstřelil dvě branky. Jak jste viděl tu proti Zugu?

Musím hlavně pochválit Olivera Okuliara, ten udělal celou práci za mě, já jsem tam stál jenom na konci a v pádu jsem do toho plácl. Tohle je z větší části Oliho gól, ale jsem rád, že to tam spadlo.

Před třemi roky jste proti Zugu doma remizovali a u nich jste dokázali vyhrát a postoupit, je to povzbuzení?

Každý zápas je jiný. My pojedeme do Zugu s čistou hlavou a budeme chtít zvítězit.

Jste rád, že máte v pátek volno od extraligy, protože v neděli hrajete v Karlových Varech a pak se ani nevracíte před letem domů?

Ano. Je toho teď i s Ligou mistrů dost. Hodně cestování, které nám dává zabrat. Trenéři se tam snaží vymyslet co nejvíce volna, abychom si odpočinuli a byli čerství do každého zápasu.