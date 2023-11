Dynamo, kam se podíváš. Souboj legend, reprezentace, extraliga a nejbližší akce osmifinále Ligy mistrů. Pardubičtí hokejisté se premiérově v historii kvalifikovali ze základní fáze do play off. A rozhodně v něm nehodlají sehrát nějakou epizodní roli. Proti si nedávají alibistické cíle a míří hodně vysoko. První překážku jim postaví Ilves Tampere. Finský tým má pro úvodní utkání výhodu domácího prostředí. A možná ještě jednu výhodu. Pardubice totiž už porazil ve vstupním zápase letošního ročníku Champions League.

Pardubičtí hokejisté budou chtít finskému Ilves Tampere vrátit úvodní prohru z Ligy mistrů. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Liga mistrů – 1. osmifinále: Ilves Tampere (6. místo, 12 bodů, 22:18) – HC Dynamo Pardubice (11. místo, 10 bodů, 20:14). Středa 17:30, Nokia Arena. Vzájemný zápas: 3:1 (v Pardubicích)

Stejně jako všechny týmy ve čtyřiadvacetičlenném poli nejvyšší evropské soutěže odehrálo Dynamo v základní části šest zápasů. Porazilo venku švédskou Skellefteu (4:3) a zvládlo také dva domácí duely s norským Stavangerem (5:1) a německým Ingolstadtem (6:1). Naopak mu před vlastními fanoušky výsledkově nevyšel zápas s Ilvesem (1:3), po prodloužení prohrálo ve švýcarské Ženevě (2:3) a stejným poměrem už v základní hrací době v severoirském Belfastu. V tabulce tak po první fázi soutěže brali jedenáctou příčku.

„Věřím, že jsme sehráli dobrá utkání. Výborně jsme se prezentovali například v Skellefte. Samozřejmě mě mrzí ten úvodní zápas proti Ilvesu, který se nám před skvělou kulisou enteria areny bohužel nepovedl a prohráli jsme. Nicméně věřím, že v osmifinále se nám podaří chyby z prvního duelu eliminovat a postoupit přes finský tým dál,“ přechází plynule pardubický trenér Václav Varaďa od základní části k osmifinále.

V systému play off se sčítají góly z obou utkání. V případě shodného skóre po dvou zápasech následuje prodloužení, které určí postupujícího do další fáze soutěže. Rozhodnout může každý gól, každá chyba a koneckonců každý detail.

„Je dokonce možné, že i když se bude v prvním duelu lámat chleba, tak nemusí dojít k odvolání brankáře. Pak se totiž samozřejmě může stát, že jeden z mančaftů skóruje do prázdné brány a ten konkrétní gól rozhodne o postupu. Rozhodně přemýšlíme nad všemi variantami a budeme reagovat podle toho, jak se vyvine osmifinálová série,“ poodhaluje plány.

Naši fanoušci jsou srdcaři

Trenéři kladou hráčům na srdce, že nemají zbytečně faulovat. Především v útočném pásmu. Vedení Ligy mistrů připravilo na toto téma odvykací kúru. Už v základní části se využívalo pravidel, která platí pro nestejný počet hráčů na ledové ploše. V případě využití přesilovky zůstal hříšník na lavici hanby až do vypršení svého trestu. No a když tým naopak skóroval v oslabení, vysvobodil svého kolegu z vězení. Třetí novinkou je signalizace vyloučení. I když dá tým gól, provinilec stejně musí ven.

„Určitě budou taktiku týmů ovlivňovat speciální pravidla, která v Lize mistrů jsou. Myslím si, že zápasy budou mít velký náboj a já osobně se už na oba zápasy těším. Ilves pro nás jistě bude těžkou zkouškou,“ míní Varaďa.

Trenérské trio pardubického Dynamo (ještě Marek Zadina a Aleš Krátoška) dostálo slibu a v základní části představilo Evropě široký kádr. Do zápasů Ligy mistrů nastoupilo celkem třicet hráčů do pole a dva brankáři.

„Jsem rád za to, že jsme v základní části dali příležitost i některým hráčům z béčka, pro něž je zahrát si v Lize mistrů nesmírně cennou zkušeností. Myslím si, že žádný z nich se v utkáních neztratil, a že všichni předvedli velmi slušné výkony,“ tvrdí Václav Varaďa.

Odveta se sice hraje až za týden v úterý, ale pardubičtí fanoušci už se na ni těší. Ti nejvěrnější odletěli i do Tampere. Dynamo se může i v Lize mistrů opřít o velkou podporu svých příznivců. Na domácí zápasy chodilo v průměru 5 088 diváků, což je historicky nejvyšší návštěva na Pardibice v Lize mistrů. Fanoušci s týmem cestovali také do zahraničí.

„Ohromně mě potěšilo, kolik fanoušků vyrazilo do Belfastu. Naši fanoušci jsou obrovští srdcaři a děkuji jim za to, že nás všude tak moc podporují. Je to speciální pocit vědět, že s vámi vyrazí pomalu i na druhý konec světa. V Severním Irsku odvedli naši fandové maximum, a přestože si tým nakonec výhru neodnesl, cítili jsme se tam skoro jako doma,“ smeká kouč pomyslný klobouk.

Aby se mohli pardubičtí podporovatelé ještě někam podívat, musí zatlačit na své svěřence a společně s nimi přejít přes Tampere.

„Naším cílem je přes Ilves postoupit a soutěž vyhrát. Samozřejmě doufám, že budeme mít k dispozici celý kádr,“ dodává Václav Varaďa.

Nokia Arena s kapacitou 13 500, která ještě voní novotou, už je pomalu nachystaná na otevírací osmifinálové klání. Na duel celků, které ve svých soutěží hrají první housle. Pravda, finský soupeř na rozdíl od Dynamo nevede. Tým se čtyřmi českými hráči v základní sestavě nasbíral ve 21 zápasech 41 bodů a v lize mu díky tomu patří druhé místo. Lepší je pouze městský rival Tappara. V Lize mistrů skončil po základní části na šestém místě.

Mezi tahouny patří finský útočník Oula Palve. Letní posila ze švédského Brynäs si drží bilanci bodu na zápas (5 gólů a 16 asitencí). Pouze o bod méně nasbíral Eemeli Suomi. Třetí místo v klubovém bodování pak patří Petru Kodýtkovi. Mezi třemi tyčemi se střídají zkušený Švéd Jonas Gunnarson s talentovaným českým mladíkem Jakubem Málkem. S tím Málkem, který si v minulém týdnu při premiéře v národním týmu na Karjale připsal cenné skalpy Švédska a právě Finska.

Seznamte se, Ilves Tampere

Hokejový klub Ilves Tampere byl založen v roce 1931. Překlad finského Ilves do češtiny znamená rys, kterého má klub ve znaku. Klubovými barvami jsou zelená, žlutá a černá.

Ilves Tampere je druhým nejúspěšnějším klubem v historii finské nejvyšší soutěže po Tappaře, rivalovi ze stejného města. První tři tituly získali Rysi bez přerušení v letech 1936 až 1938. V dalších letech nadále okupovali přední příčky tabulky nejvyšší finské soutěže a po druhé světové válce se dočkali dalších třech titulů v řadě. V tomto období navíc neprohráli jediné utkání za více než čtyři roky (celkově se jednalo o 36 zápasů). V roce 1954 Ilves poprvé a naposledy sestoupili z nejvyšší soutěže. Hned o rok později se ale do Liigy vrátili. Zajímavé je, že i přes pád do nižší soutěže v tomto roce se jednalo o nejúspěšnější období historie klubu. Mezi lety 1950 a 1962 se totiž klub z Tampere sedmkrát radoval z mistrovského titulu. V letech 1966 a 1972 přidali Rysi další dvě prvenství. Od té doby ale úspěchů začalo ubývat. Na konci 70. let se do problémů dostal jiný klub z Tampere, Koovee, který sestoupil z nejvyšší soutěže. Kluby se tak dohodly na vzájemné spolupráci a nejlepší hráči Koovee se přesunuli do Ilves. Tato spolupráce trvá až dodnes. V novém tisíciletí byli Ilves dlouho průměrným týmem, který se často ani neprobojoval do vyřazovacích bojů. V posledních letech se ale začalo blýskat na lepší časy a nyní se Ilves Tampere znovu vrací na vrchol finského hokeje. V sezoně 2021/22 získali Rysi po dvaceti jedna letech medaili, konkrétně bronz. Stejný úspěch potom zopakovali také v uplynulém ročníku Liigy.