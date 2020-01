Stále bez lednového vítězství, stále poslední. Kritická situace pardubického Dynama se nemění. Z posledních deseti zápasů Pardubice vyhrály pouze jednou.

Na konci roku 2019 mělo Dynamo jedinečnou příležitost. Porazit Vítkovice, přeskočit je a odlepit se ode dna. Jenže Dynamo domácí zápas nezvládlo. A od té doby prohrálo další čtyři zápasy a krčí se na čtrnácté pozici.

„Je nepochopitelné, jak do zápasů vstupujeme. Co si to dovolujeme?“ běsnil trenér Milan Razým po utkání s Kladnem.

Dynamo několik zápasů v řadě ztratilo v první třetině. Pak musí dohánět ztrátu, soupeř si jen hlídá náskok.

To samé nastalo i v Liberci a v Plzni. Pardubičtí na rozjeté soupeře nestačili.

Na západě Čech tým znovu chyboval a nabídl soupeři přesilovku. Během jedné minuty byli hosté dvakrát vyloučeni za příliš mnoho hráčů na ledě. Ve třech potom Dynamo inkasovalo. V 10. minutě již Východočeši prohrávali opět o dva góly.

„To se nevidí. Pustili jsme tím nejlepší tým v přesilovkách do situace pět na tři, což je smrtelné. První bylo nešťastné, ale to druhé už nepochopitelné. Byla tam základní chyba při komunikaci,“ popisoval kouč Razým.

Útočník Matěj Beran hrál dlouho v oslabení bez hokejky. Když si ze střídačky bral novou, nastal problém. Beran se vracel do hry, ale v tu chvíli již na hrací plochu skočil další hráč Dynama.

„Neměl jsem hokejku a chtěl jsem si ji vzít. Naše hloupost, opět zbytečná chyba. Každý den si to říkáme, že to nesmíme dělat, ale stále jsme se z toho nedokázali poučit,“ prohlásil Beran.

HRÁT JAKO DOMA

Chyby, nízká produktivita, marodka v útočných řadách. Problémů, které Dynamo musí řešit, je spousta.

Lednový program v extralize ovšem běží na plné obrátky. Již dnes bude hrát Dynamo další zápas – předehrávku 44. kola proti Olomouci.

„Je to pro nás další velmi důležité utkání, které potřebujeme zvládnout. Takže jsme zkrátili trénink, aby měli hráči větší čas na regeneraci. Klukům jsme také ukázali na videu, co jsme udělali dobře ve třetí třetině v Plzni,“ uvedl Michal Mikeska, asistent trenéra.

Záměr je jasný. Držet se pokynů již od první minuty a vytvářet si šance.

„Stále směřujeme hru k tomu, abychom dávali góly, vytvářeli si šance a měli přesilovky. Stále nemáme přesilovky, protože si je pohybem nevynutíme,“ dodal Mikeska.

Zabrat na domácím ledě. Jiná možnost není. Z následujících pěti zápasů totiž odehraje Dynamo hned čtyři duely v domácím prostředí. Po Olomouci dorazí hned v pátek Třinec.

„Samozřejmě jsme nadšení, že chodí lidi. Vážíme si toho, protože je to pro nás důležitý člen týmu. My musíme něco pro diváky udělat. Musíme to utkání hrát jako domácí zápas. Hrát sebevědomě a nepustit soupeře do větších šancí,“ prohlásil pardubický asistent.

KOUSAL TRÉNUJE

Už čtyři týdny chybí v pardubické sestavě člen elitní formace a jeden z trojice nejproduktivnějších hokejistů Robert Kousal. Po zranění ovšem již v minulém týdnu začal trénovat.

„Robert již trénuje a řešíme, jestli v úterý nastoupí. Po měsíčním výpadku se do toho každý hráč potřebuje dostat, protože zápasové tempo je od tréninkového trochu jiné,“ řekl Mikeska.

Dnešní zápas Pardubice – Olomouc začíná v pardubické aréně od 18 hodin. Na jedenácté Hanáky ztrácí Dynamo jedenáct bodů. Na předposlední Litvínov ovšem jen tři. Zvládnou se Pardubice dotáhnout?

Deset zápasů, jen jedna výhra

Už je to více než měsíc. Na začátku prosince doma pardubičtí hokejisté zdolali během jednoho víkendu Spartu Praha i Kometu Brno. To bylo ještě pod trenérem Radkem Bělohlavem, který byl potom odvolán. Od té doby hráči Dynama na domácí vítězství nedosáhli.

To se odráží i v bilanci hlavního trenéra Milana Razýma. V celkem deseti zápasech, v nichž pardubické mužstvo vedl, získalo Dynamo šest bodů. Vyhrálo jen jednou. A to v Olomouci (2:1), na ledě dnešního soupeře Východočechů.