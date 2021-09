Nad ničím nepřemýšlel a v posledních vteřinách druhé třetiny se rozjel na branku Českých Budějovic. Těsně před sirénou pardubický útočník Matěj Blümel skóroval a pomohl tak k celkové výhře Dynama nad Motorem (3:2). V neděli od 17.20 hodin se v Hradci Králové hraje východočeské derby.

Hokejová extraliga - 7. kolo: HC Dynamo Pardubice - HC Motor České Budějovice | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Pardubice na konci druhé třetině za stavu 0:1 hrály v oslabení, ale když se naskytla šance, Blümel ji využil. „Jenom jsem viděl odražený puk a rychle jsem se podíval na kostku. Bylo tam nějakých pět sekund, tak jsem do toho dal všechno. Kdybych šel do kličky, asi bych to nestihl. Věděl jsem, že musím vystřelit,“ popisoval Blümel klíčový moment.