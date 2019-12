Nejlepší možná reakce na debakl v Třinci? Šestibodový víkend. Pardubičtí hokejisté vyhráli v obou domácích zápasech. Po sobotní výhře nad lídrem z Prahy si poradili i s Kometou Brno.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Sparta Praha (v červeném) v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

První gól zápasu sice vstřelili hosté, když v 7. minutě Jakub Lev usměrnil ze vzduchu puk do sítě. Trefu stvrdil i videorozhodčí. Pak se rozjela série pardubických šancí, A vyšlo to Radoslavu Tyborovi, který se dostal do úniku a prostřelil gólmana Vejmelku.