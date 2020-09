Posila na poslední chvíli. Útočník Martin Kaut s Pardubicemi v průběhu přípravy sice trénoval, ale čekal na souhlas svého Colorada, aby mohl nastoupit i v zápasech. Povedlo se. Dvacetiletý forvard zahájí novou extraligovou sezonu v dresu Pardubic. Vedení Dynama se na tom dohodlo s Coloradem Avalanche, které Kauta v zámoří zaměstnává.

„Jsme potěšení, že se podařilo získat souhlas Colorada, aby za nás Martin nastoupil v začátku extraligy. Mohu říct, že jednání nebyla vůbec jednoduchá, svědčí to o tom, jak si Martina v Coloradu cení,“ řekl na klubovém webu sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

„Tak nějak tajně doufám, že mi Colorado dovolí, abych tady mohl i hrát,“ vykládal Kaut v červenci, kdy s Pardubicemi vyjel k tréninkům na led.

Nakonec naskočil až do finálového utkání poháru proti Třinci. „Určitě jsem rád, že to takhle klaplo. Pomohl mi i pan Nedvěd jako generální manažer reprezentace, když zavolal generálnímu manažerovi Colorada Joeovi Sakicovi. Abych pravdu řekl, moc jsem tomu už nevěřil, když se každým dnem blížil start extraligy. Ale pak přišel telefonát a bylo to schválené,“ uvedl Kaut.

Jak dlouho může nyní za Pardubice hrát? „Mám podepsanou smlouvu do konce listopadu. V Americe se neví, kdy začnou kempy NHL. Kdyby se nehrálo a posunuly se kempy, podepsal bych tady potom na delší období,“ naznačil.

Kaut se do Pardubic vrátil po dvou letech, kdy po draftu odešel do zámoří. V minulé sezoně si v dresu Colorada připsal i devět startů v NHL.

„Pro mě to byla obrovská zkušenost do budoucna a já jsem hrozně rád, že se mi to povedlo, protože už jsem si tím splnil svůj dětský sen,“ řekl.