Jedenáctý zápas, osmé vítězství. To je bilance hradeckých hokejistů v letošním ročníku Tipsport extraligy. Ve včerejším domácím zápase zdolali brněnskou Kometu 3:0.

HRADEC KRÁLOVÉ - BRNO 3:0

Fakta - branky a nahrávky: 30. Cingel (F. Pavlík, Oksanen), 56. Lalancette (Gaspar), 58. Koukal. Rozhodčí: Šír, Mrkva – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 3828. Třetiny: 0:0, 1:0, 2:0. Mountfield Hradec Králové: Š. Lukeš – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák, Cingel, Orsava – Lev, Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Koukal, Štohanzl. HC Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, Bartejs – Mallet, Krištof, P. Mueller – Zaťovič, P. Holík, L. Horký – Kusko, Kollár, R. Pavlík – Rákos, Magee, Vincour – Dočekal.

Hvězdou utkání byl gólman Mountfieldu Štěpán Lukeš, který během večera dokazoval, že se dostal do parádní formy. Před týdnem na stejném místě vychytal v té době vedoucí Mladou Boleslav a nyní také solidně hrající celek z moravské metropole. Celkově si v probíhající sezoně připsal už třetí čisté konto.

Cestu ke třetímu vítěznému zářezu za sebou Východočeši neměli vůbec snadnou. Tabulkové postavení je sice favorizovalo, ovšem Kometa hodně kousala a toužila po bodovém zisku. Během první třetiny za stavu 0:0 dvakrát orazítkovala brankovou konstrukci. Kdo ví, jak by se mohlo střetnutí vyvíjet, kdyby šli hosté do vedení…

Ale nestalo se. A tak si vzal slovo Hradec, konkrétně útočník Cingel, který domácí šikovnou tečí poslal do vedení. Jak se později ukázalo, byl to gól vítězný. Pečeť na tříbodovém zisku Mountfieldu dali v závěru zápasu ještě Lalancette a Koukal, jenž se trefil do prázdné kasy.

V neděli čeká hradecké hokejisty další extraligový duel, tentokrát pocestují na led soupeře. Od 17.30 hodin se představí v Litvínově.