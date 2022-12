Fakta – branky a nahrávky: 26. Cingel (Lalancette), 42. Zachar (Okuliar), 42. Kev. Klíma (F. Pavlík), 54. Okuliar (McCormack, Kev. Klíma). Rozhodčí: Jeřábek, Stano – Rampír, Synek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 6408. Třetiny: 0:0, 1:0, 3:0. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Cingel, Lalancette, Lev – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Kel. Klíma, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Štohanzl, Doležal. Trenér: T. Martinec. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal, Zohorna, Radil – Cienciala, A. Musil, Říčka – Paulovič, Poulíček, Koffer – Rouha, Rákos, Zeman. Trenér: Rulík.

Po dlouhé době skvěle zaplněná ČPP aréna od začátku utkání sledovala svižný hokej. Během první periody měl více ze hry domácí Hradec, na obou stranách však dominovali gólmani. V polovině druhé minuty se k zakončení po přečíslení tři na dva dostal Kevin Klíma, Will si však připsal první důležitý zákrok zápasu. Na konci 16. minuty se ke střele v předbrankovém prostoru dostal domácí obránce McCormack. Pardubický brankář byl znovu pozorný a kotouč vyrazil.

Extraliga - 26. kolo: Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Největší šanci měly během úvodní dvacetiminutovky přeci jen Pardubice. Kousalovo nahození srazil jeden z obránců na volného Zohornu, který ve stoprocentní šanci mířil mezi betony Kiviaha, ale i finský gólman svůj tým podržel. I druhá třetina přinesla herní převahu Mountfieldu.

Domácí hokejisté dokázali svého protivníka přebruslovat a vytvářeli si stoprocentní šance. Jergla se Zacharem ještě dokázal Will vychytat, na střelu Cingela po perfektní nahrávce od Lalancetta byl však už krátký.

Vedoucí branka domácí borce ještě více nakopla. Na konci 28. minuty se v tutovce zjevil Filip Pavlík, jenže z otočky mířil mimo. Následně se hra vyrovnala a na konci prostřední části si Pardubice zahrály první početní výhodu v derby, skvěle chytajícího Kiviaha se jim překonat nepovedlo.

SMRTÍCÍ NÁSTUP

Hradec o své výhře rozhodl na startu závěrečné třetiny. Okuliar nejprve vybídl ke skórování Zachara, který svůj blafák zakončil přesně mezi betony Willa. O pouhých dvanáct vteřin později už to bylo o tři branky.

Filip Pavlík si najel do pásma, na pravé straně našel volného Kevina Klímu, jenž se nemýlil.Střelec třetí hradecké branky poté dostal domácí příznivce do ještě většího varu, když v pěstním souboji vyzval Válu a tribuny mu zatleskaly vestoje.

Definitivní gólovou tečku za vydařeným hradeckým duelem udělal v 54. minutě v početní výhodě Okuliar. Lvi oplatili Dynamu prohru z prvního derby této sezony i s úroky.

„Vítězství domácích je zcela zasloužené, celý zápas byli lepší, k ničemu nás nepustili, výborně bruslili. Z našich chyb navíc vytěžili druhý a třetí gól, což rozhodlo,“ komentoval prohru v derby trenér Pardubic Radim Rulík.

„Kluci podali výkon na hraně svých možností. Měli pohyb celých šedesát minut. Do obrany byli zodpovědní, Pardubice jsme nepouštěli do brejků. Jsme hrozně rádi za ten nástup do třetí třetiny a i za to, že jsme si pomohli jednou přesilovkou. Kivi zachytal skvěle a podržel nás. Do kabiny patří gratulace a divákům děkujeme za skvělou atmosféru,“ zhodnotil duel spokojený hradecký asistent trenéra Petr Svoboda.