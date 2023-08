Evropská všehochuť. Tak by se dalo nazvat složení soupeřů pardubických hokejistů pro první fázi Ligy mistrů. Dynamo se do této prestižní soutěže vrací po šesti sezonách půstu. Ze všech čtyřiadvaceti účastníků si zajistilo vstupenku jako první. Jako vítěz základní části české extraligy. Proč ne jako celkový vítěz, zapříčinilo prohrané semifinále s Třincem.

Pardubičtí hokejisté se po několika letech vracejí do Ligy mistrů. Dle trenéra Varadi se jedná o nejlepší možnou přípravu na novou sezonu. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

A jako první by Pardubice nejraději z Champions League odešly. Ne však logicky po základní části, ale s pohárem nad hlavou. Má to ale háček, spíše skobu. Stejné plány má dalších třiadvacet konkurentů na zlato…

Navíc při své poslední účasti Pardubice obsadily poslední místo ve skupině. Není divu, že si chtějí napravit pošramocenou reputaci. A podle šumu kolem zimního stadionu mají opravdu v plánu dojít hodně daleko. V šestikolové základní části si mohou otestovat různé styly hokeje na starém kontinentu. Los jim nadělil silné protivníky, z nichž hned tři se mohou pochlubit ve své zemi mistrovským titulem.

„Většinu zápasů odehrajeme před startem extraligy, což pro nás představuje velmi kvalitní přípravu a skvělou příležitost porovnat se s evropskou konkurencí. Vždy je lepší hrát proti někomu cizímu, než koho znáte z extraligy,“ má jasno pardubický kouč Václav Varaďa.

„Champions League vnímám jako velkou výzvu. Zároveň také možnost protočit vícero hráčů. Dostanou šanci i mladší kluci, aby pak byli připraveni na velké zápasy. Jako jsou ty v play off. Věřím, že tým si najde formu tak, aby byl vyladěn na 15. září, kdy nám začíná domácí soutěž,“ podotýká bývalý hokejista s přezdívkou Buldok.

Na lehkou váhu neberou evropskou záležitost ani samotní hokejisté. I ti, kteří provětrávali obrany slavných týmů v NHL.

„Hrozně se těším na Ligu mistrů. Na to, jak obstojíme v mezinárodním hokeji i týmy, proti kterým nehrajeme každou sezonu. Myslím, že nám to může pomoct i do extraligové sezony. Přece jenom tempo bude asi rychlejší a bude to trochu jiný hokej. Z toho můžeme jenom profitovat. Do každého zápasu půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát a ne to pojmout jako přípravák,“ slibuje elitní útočník Dynama Lukáš Sedlák.

Dynamo si Ligu mistrů vyzkoušelo už v sezonách 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017, tehdy bylo jako zakládající tým u vytvoření soutěže. Nyní do ní poprvé postoupilo jako nejlepší extraligový celek po základní části.

„Tehdy jsem byl jeden z těch mladších hráčů, takže jsem hrál spíš sporadicky," vzpomíná Patrik Poulíček, který nyní povede Dynamo do soutěže nejlepších evropských týmu jako kapitán.

„Jsem moc rád, že si Ligu mistrů můžu znovu zahrát. Znamená to pro nás, že si zahrajeme ještě kvalitnější zápasy a utkáme se s nejlepšími týmy v Evropě. Zároveň to je příjemné zpestření letního programu," doplňuje Poulíček.

Sílu evropského hokeje si pardubická squadra vyzkoušela na nedávném turnaji v Itálii. A obstála na jedničku podtrženou, když Dolomiten Cup vyhrála. Nejdříve zdolala Augsburg, tedy tým z ligy, ze které mu přidělil los Ingolstadt. Ve finále si pak celkem hravě poradila s Davosem. Ten se zase pravidelně střetává se Ženevou.

Prvním soupeřem pardubických hokejistů bude už ve čtvrtek v enteria areně bronzový tým finské ligy Ilves Tampere. Poté se přesunou do Švédska, kde změří síly s týmem Skellefteå. Následně odehrají dva duely doma. Přivítají norské mistry ze Stavangeru a německý Ingolstadt. V říjnu zakončí základní část na ledě švýcarského šampiona ze Ženevy a poslední utkání podstoupí v severoirském Belfastu.

Systém soutěže

Od sezony 2023/2024 se mění formát soutěže. Počet týmu se sníží ze 32 na 24. Skupinová fáze bude nahrazena základní částí, v níž týmy odehrají šest zápasů každý s každým a do play off postoupí šestnáct nejlépe umístěných týmů. Ve vyřazovacích bojích vytvoří dvojice na základě celkového pořadí první fáze.

Jízdní řád Pardubic

1. kolo: Dynamo Pardubice – Ilves Tampere (čt 17:30)

2. kolo: Skellefteå AIK – Dynamo Pardubice (3.9., 18:00)

3. kolo: Dynamo Pardubice – Stavanger Oilers (7.9., 18:00)

4. kolo: Dynamo Pardubice – ERC Ingolstadt (9.9., 16:30)

5. kolo: Servette Ženeva – Dynamo Pardubice (10.10, 19:45)

6. kolo: Belfast Giants – Dynamo Pardubice (18.10., 20:00)