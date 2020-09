Splnil slib a vrátil se. Už se na to nemohl dívat, už ty řeči nechtěl dál poslouchat. Toužil vrátit svým Pardubicím respekt u soupeřů a tradiční hokejové místo udělat znovu baštou. Nový kapitán JAKUB NAKLÁDAL (32) má štěstí, že na to není se svým týmem sám. Dynamo totiž změnilo majitele, který má zájem na vyleštění zaprášené značky.

ODPADLO VELKÉ DILEMA

Končím v zahraničí, vracím se domů. Ale počkat, to si přijdu na horší peníze. Tak víte co, pane agente, upřednostněte nejvyšší nabídku. Přesně takto uvažují hokejisté, kteří nemají vztah k žádnému klubu. Není jich moc, ale srdcaři se najdou.

„Vždy jsem prohlašoval, že se vrátím jedině do Pardubic,“ předesílá Jakub Nakládal.

V průběhu loňské sezony oznámil odchod z týmu KHL Lokomotiv Jaroslavl. V tu dobu v něm však musela být malá dušička. Jeho Pardubice se v extralize topily.

„Všechny sezony, co jsem byl pryč, jsem Dynamo sledoval. Obzvlášť v té minulé, protože jsem věděl, že se budu vracet. Chvílemi jsem byl napůl zlomený a bál jsem se, že už to nezvládnou. Naštěstí se zvedly a nejvyšší soutěž zachránily. Ještě, že to takhle dopadlo.“

A ví, proč to říká. Stál by před rozhodnutím, zda obléknout pardubický dres i v první lize.

„Nebudu říkat, jestli jo či ne. Byla by to těžká situace. Nejsem ještě ve věku, kdybych si to sem šel jenom dohrát. Jsem rád, že jsem nemusel řešit velké dilema,“ oddechl si dodatečně.

Klub byl skutečně blízko k prvnímu sestupu o patro níž.V sedmdesátém roce existence. Přitom Pardubice byly v minulosti hokejovou baštou. V posledních letech se ale staly vyhledávanou adresou tzv. žoldáků. Tedy hokejistů, které na prvním místě zajímají peníze.

„Nebylo to příjemné poslouchat. Když jsem odcházel ven, tak Pardubice byly na vrcholu. Vyhráli jsme titul, v další sezoně byly třetí, pak získaly další titul. Krásná éra, všechno fungovalo. Navíc zázemí patří k nejlepším v republice. Pardubice měly všude respekt, pak ale došlo k úpadku. Bylo mi to hodně líto. Před kamarády jsem si k tomu něco řekl, ale to bylo tak všechno, co jsem mohl udělat,“ podotkl Nakládal a dodává:

„Rozhodně mi to nebylo jedno, protože jsem si přál ukončit v Pardubicích kariéru. A nechtěl jsem se vracet do rozvráceného prostředí. Stačí si vzpomenout na všechny ty aféry z posledních let. Nikdo pořádně nevěděl, kdo klub vede. Jsem moc rád, že ty špatné časy jsou už za námi a nastartovalo se tady něco nového. To si klub se slavnou historii zaslouží.“

SRDCAŘI JEŠTĚ NEVYMŘELI

Ano. Zdá se, že se vše vrací do starých kolejí. Bývalí hráči znovu nacházejí cestu domů. Kolář, Kousal, Nakládal, naposledy Kaut. Mají srdce na správném, pardubickém místě. A když se k tomu přidá hokejový um…

„Už máme něco za sebou. Srdce je hodně důležité a je to něco, co si člověk nekoupí. Nejenom ve sportu. Pokud budou hrát za Pardubice dobří hokejisté, kteří ale nemají vztah ke klubu, vždy to bude takové umělé. Když se ale utvoří jádro z kluků, které mají Pardubice v srdci, tak oni ani nedovolí ostatním spoluhráčům, aby hráli na půl plynu,“ má jasno Nakládal.

Takových týmů, co měly prošpikovaný kádr hvězdami a nic nevyhrály, už ve sportu bylo.

„Mohu to přirovnat k Manchesteru City ve fotbale. Pořídili si tam spoustu kvalitních hráčů, ale žádný není odchovanec. Pro to také nikdy nevyhrají Ligu mistrů. Těch faktorů k úspěšnosti se musí sejít víc,“ podává Nakládal zajímavý příklad.

Když teď přijdete do kabiny pardubického áčka a budete studovat štítky nad lavičkami, zjistíte že se schodují s těmi, které visely v šatnách žáků, dorostu či juniorů.

„V týmu teď máme spoustu odchovanců nebo kluků, co tady prošli mládeží a stačili si již vytvořit vztah ke klubu. A je to znát. Jsme výborná parta, nikomu není jedno jaká je hra, jaké jsou výsledky. Navíc většina ví, čím si Pardubice prošly a mají velkou trochu to změnit,“ tvrdí obránce, kterého si před pěti lety přivedli do Calgary Flames.

KAPITÁN JE VÍC NA OČÍCH

Jakub Nakládal si zahrál NHL také v dresu Caroliny Huricanes Před tím nastupoval za Ufu, Spartak Moskva, Lev Praha, Turku a na poslední čtyři sezony zakotvil v Jaroslavli. Má bronz z mistrovství světa a národnímu týmu šéfoval na Karjale Cupu. A kapitánské céčko mu připnou i v Pardubicích.

„Určitě si toho vážím, je to pro mě obrovská čest. Adeptů by bylo víc. Teď to ale nebude o tom: Já jsem kapitán a na mně to všechno stojí. Každopádně se těším, je to výzva,“ vyhlašuje.

Nejen čest a výzva, ale hlavně velká zodpovědnost. Kapitán je vždy více na očích než ostatní.

„Mám toho v kariéře za sebou hodně a tlak na mě byl obrovský. Člověk zodpovědnost cítil a musel mít. V Rusku, v Americe. V týmech KHL může být jen pět cizinců. V Jaroslavli si navíc zahraniční hráče pečlivě vybírají.“

Kapitán je také prodlouženou rukou trenéra, kamarádem pro starší hráče, přístavem pro mladé kluky. „V Pardubicích se startuje nová éra a jsem rád, že tomu nějakým způsobem pomůžu. Máme dvacet super kluků, samozřejmě i mladých, kteří potřebují nějak vést. Ale nikdo u nich nemusí každý den stát a říkat jim, co mají dělat. Každopádně budu rád, když budu moct spoluhráčům předat něco ze svých bohatých zkušeností,“ přeje si Jakub Nakládal.

ŘÍHA SEŘVAL I HVĚZDU

Kapitánské céčko převzal po Janu Kolářovi, který je možná rád, že se ho po loňské turbulentní sezoně zbavil…

„Přišli za mnou trenéři a oznámili mi, že by byli rádi, kdybych dělal kapitána. Hned jsem šel za Honzou Kolářem. Vzal to úplně v pohodě. Nechci říct, že byl rád, protože pro každého je čest dělat kapitána.“

„Pochopitelně každý člověk je ale jiný. Někdo má blíž k tomu, říct si něco v kabině a komunikovat s trenéry. Vystupovat za tým před médii. Někdo je zase tišší. Honza nikdy nebyl vyloženě ten, který by v kabině hulákal,“ vysvětluje Nakládal.

V kabině ale hulákal jiný člověk. Do té pardubické vstoupil nespočetněkrát. Řeč je o trenérském bouřliváku Miloši Říhovi. ,,Miloše jsem nezažil tolik, abych mohl vyprávět nějaké historky. Vždycky jsem si myslel, že se v Pardubicích ještě potkáme a napravíme to. Já, že budu hrát a on trénovat.“

Bohužel to už se mu nesplní.

„Zažil jsem ho jen dva, tři roky, kdy jsem bojoval o pardubické áčko. Dva měsíce jsem se pod ním připravoval. Pamatuji si ho jako hrozně tvrdého trenéra, který měl obrovský respekt. Měl ale lidský přístup. Dokázal být tvrdý, seřvat hráče. Klidně i hvězdu týmu, o mladých ani nemluvě. Měli jsme týmovou akci a on byl jako vyměněný. Veselil se. Byl schopný přijít s pivem, posedět, opít se. Hráče nechal, ať si také dají, protože věděl, že odreagování ke sportu patří. Druhý den na tréninku ale zase vyžadoval přísnou disciplínu.“

„Bylo vidět, že má hokej strašně rád. Vedl mě ještě v nároďáku a prožíval to fakt hodně moc. Myslím si, že to byl zlatý hřeb jeho trenérské kariéry. Splnilo se mu, co si přál. Je obrovská škoda, že odešel, všechny nás to zasáhlo,“ lituje.

DO POPŘEDÍ TABULKY

Kapitáne, kam s tou lodí? Ptá se v jedné písni Pavlína Filipovská. Tak kapitáne, kam míří obrozené Dynamo?

Doufám, že ke hvězdám (směje se). Nechci vyhlašovat, že budeme první nebo druzí. Osobně si myslím a věřím tomu, že budeme hrát dobrý hokej a budeme vyhrávat. Troufnu si říct, že se budeme pohybovat v popředí tabulky. Vidím, jak tým pracuje. Věřím mu nejen po hokejové stránce ale i vnitřně.

Uzavřená extraliga a do toho koronavirus



„Nerad se zapojuji do podobných debat, protože vyvolávají spoustu negativních reakcí. Uzavírat extraligu je ale obrovská kravina. Troufnu si říct, že to není o penězích. Je to stejné, jako když chcete, aby tým hrál dobře a vyhrál titul. Hráč k tomu musí podávat takové výkony, aby si smlouvu zasloužil. Stejné je to s majitelem, manažerem. Pokud chce být dobrý ve svém oboru a fungoval mu klub, tak musí shánět peníze. Chápu, že doba není lehká, ale peníze se dají vždycky nějak získat. Ale vymlouvat se a uzavírat kvůli tomu extraligu… Teď se nebavím o koronaviru, to je úplně jiná situace. Vždyť se o tom uvažovalo ještě před vypuknutím pandemie. Na dálku jsem sledoval diskuze, jestli se má extraliga uzavřít nebo ne. Všichni tvrdí, že se vždy nějaká motivace najde. To ano, ale pokud nad vámi nevisí Damoklův meč v podobě sestupu, tak vás nic jiného vydat se ze všech sil nedonutí. Všichni to mohli vidět minulou sezonu, která byla jednou z nejnapínavějších za iks let. Každý si myslel, že Pardubice jasně spadnou a Kladno se v pohodě zachrání. No a dopadlo to naopak. Nakonec to uzavření asi uspíšil koronavirus. A do dění promlouvá dál. Určitě ale není na místě bavit se o tom, že by se měla extraliga kvůli covidu přerušit, či snad nehrát. Lidé, kteří navrhují zrušení sezony, si neuvědomují co by hokej potkalo…“