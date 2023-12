Druhý obrat během necelých čtyřiadvaceti hodin pardubičtí hokejisté neupekli… Nicméně v souboji vítězů skupin k němu neměli daleko. V závěru druhé třetiny během třinácti vteřin zlikvidovali dvoubrankové manko, jenže do kabiny šli znovu v mÍnusu po vlastním gólu. Místo honbou za vyrovnání následoval druhý nešťastný zásah bruslí do vlastní sítě. Tým pořadatele si už podruhé v zápase nenechal vedení sebrat. Davos tak ovládl svůj pohár poprvé od roku 2011. Nicméně vyrovnal se výběru Kanady v počtu šestnácti prvenství.

Pardubičtí krasojízdu Spengler Cupem nedotáhli. Proti byl pořádající Davos. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Spengler Cup - finále: HC Davos - HC Dynamo Pardubice 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) Branky a nahrávky: 13. Rasmussen (Haapala, Stránský), 32. Corvi (Olofsson, Wieser), 39. Dahlbeck (Wieser, Olofsson), 41. Rasmussen (Haapala), 43. Olofsson (Wieser) – 37. Hyka (Radil, Čerešňák), 37. Kousal (Radil, Zohorna), 53. Mandát (Pochobradský, Košťálek). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 6800 (vyprodáno).

HC Davos: Aeschlimann – D. Egli, Dahlbeck, Andersson, Näkyvä, Fora, Jung, Guebey – Stránský, Rasmussen, Haapala – Wieser, Corvi, Olofsson – Ambühl, Nordström, Bristedt – C. Egli, Jurčo, Nussbaumer. Trenér: Josh Holden. HC Dynamo Pardubice: Klouček – Čerešnák, Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Hájek, Bučko – Hyka, Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna, Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Pochobradský, Poulíček, Mandát – Říčka. Trenér: Václav Varaďa

Vychytal sis to, tak si tam zůstaň… Také ve finále dostal Milan Klouček přednost před kolegou Romanem Willem. A na křídle první řady se objevil po delší době David Cienciala.

Pokud se chtěl Davos spoléhat na to, že soupeři nepojedou od začátku nohy, tak se šeredně zmýlil. Pardubičtí se nenechali zatlačit a naopak usilovali o aktivní hru. První možnost skórovat měl Košťálek, který dostal nabídku od Zohorny. Střílel však z většího úhlu. Nejen ze zápisu domácí odpověděli pokusem Dahlbecka, kterou zastavil Kloučkův semafor. Na druhé straně se prodral k zakončení A. Musil po příhře Kauta, bekhendovou střelu mu Aeschlimann vyrazil. Stejně se (ne)vedlo i Stránskému proti pardubickému muži s maskou. Ve 13. minutě Kousal přistrčil puk na modrou Bučkovi, který od modré nachytal Aeschliamanna na švestkách. Reputaci mu napravila trenérská výzva jeho týmu, který dostal echo o možném ofsajdu, který brance předcházel. Dvojice hlavních rozhodčích zkoumala situaci dlouho a nakonec odhalila centimetrové porušení pravidel. A poté Dynamo vstoupilo podruhé během patnácti hodin do téže řeky. Necelou minutu po zrušení gólu totiž inkasovalo. Stránský přikopl kotouč Haapalovi, host z Lausanne objevil Rasmussena, a ten propálil Kloučka.

„Ještě se mi nikdy nestalo, že by mi neuznali gól. No a teď ve dva ve dnou dech. Takže jsem z toho trochu frustrovaný. Ale střílet budu dál. Musím věřit, že mi tam padne další,“ pousmál se hořce Martin Bučko.

Od druhé periody roztočil tým pořadatele v pardubickém obranném pásmu kolotoč. Bristedt orazítkoval tyč, Nordström zahodil nájezd. Davos se dočkal za polovinou střetnutí. Češi nedokázali vyhodit puk, zmocnil se ho Olofsson. Nabil najíždějícímu Corvimu a ten zamířil do černého. A s Dynamem mohlo být hůře, když Nussbaumer zabubnoval Kloučkovi na druhou tyč. Až v čase 36:11 sáhli rozhodčí k prvnímu vyloučení. Prohřešek Bristedta potrestal po čtvrtminutě Hyka, kterému přihrával Radil. Stejný hráč se po chybě Fory zapsal do dějin finálového duelu podruhé. Pasem přes celou bránu objevil Kousala, který vyrovnal. Obě branky dělilo pouhých třináct vteřin. Veleobrat jako proti Kanadě se ale hostům nepodařil. Naopak. Minutu před koncem prostřední části Dahlbeck nahazoval puk před bránu a Košťálek si ho srazil do vlastní sítě.

„Zbraně neskládáme. Ověřili jsme si, že jsme schopni otočit každý nepříznivý stav. Máme charakterově silný tým,“ říkal před poslední dvacetiminutovkou Patrik Poulíček.

Jenže třetí herní období začalo pro Pardubice jako ze špatného filmu. Rasmussenovi vůbec nesedla střela, ale od brusle Čerešňáka se odrazila za brankovou čáru soka počtvrté. Aby toho nebylo málo, hosté váhali s vyvezením puku, Wiesera ještě Klouček vychytal, ovšem v tandemu jedoucí Olofsson už celkem bez problému dovezl puk do brány. V krátkém sledu za těmito pohromami ještě vyfasoval dvouminutový trest Hájek. Z mráčku však nezapršelo. Jiskru naděje zažehl pro své mužstvo Mandát. Sledoval puk, který propadl za obranu a vyplnil díru mezi mezi betonem a vyrážečkou Aeschlimanna. Navíc už se zástupce Tipsport exraligy nezmohl. Dvě a čtvrt minuty před koncem odvolal gólmana. Na rozdíl od utkání s Kanadou, ale už chyběla Dynamu síla.

A tak se slavná trofej v České republice znovu neobjeví. Čekání už trvá jednačtyřicet let… Nicméně pardubičtí hokejisté zanechali ve Švýcarsku sympatický dojem. Pozvánky na sekretariát pardubického klubu by teď nemuselo dělit dlouhých šestnáct let…

Václav Varaďa, hlavní trenér HC Dynamo Pardubice:

"Je pár minut po konečném hvizdu finále, které pro nás nedopadlo. Takhle to někdy v hokeji je. Dokázali jsme znovu smazat dvoubrankovou ztrátu. Byli jsme blízko jít do třetí třetiny za vyrovnaného stavu. S tím, že kdo dál gól, tak vyhraje. Jenže jsme udělali hrubu chybu, která vrátila Davosu vedení a ztrátu už jsme nedohnali. Vůbec nám nepomohl neuznaný vedoucí gól a také dva nešťastné zásahy od bruslí. Respektive to hrálo velkou roli. Turnaj mi ale ukázal spoustu dobrého. Podle mého názoru jsme tady zanechali velmi dobrý dojem. Hráči hráli nadoraz. O vánočních svátcích není jednoduché takto k zápasům přistoupit. Věřím tedy, že jsme nezklamali naše fanoušky a udělali dobré jméno pardubickému hokeji i v zahraničí. Nerad bych vyzvihoval jednotlivce. Náš tým ale je schopný změřit síly se všemi týmy v Evropě. Věřím, že zkušenosti tady nabyté si přeneseme do extraligy. Do té části sezony, kdy se bude lámat chléb."