Hokejisté Dynama si užívali den volna v letovisku. Večer si okouknou soupeře

VIDEO, FOTO/ Odměna za dobře odvedenou práci. Jinak by také nebyl důvod o něco v životě usilovat. A pardubičtí hokejisté se na Spenglerově poháru hodně snaží. jejich dvě vystoupení na turnaji ukázala, že si pozvánky do Davosu na nejstarší turnaj v tomto odvětví velice váží. Až to vypadá, že by chtěli být pravidelným účastníkem…

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pardubičtí hokejisté si užívali den volna v Davosu. | Foto: HC Dynamo Pardubice