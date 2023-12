Třetí pardubická účast na Spengler Cupu. Jedna tradice trvá dál, ta druhá se změnila. Do 26. prosince 2023 pardubičtí hokejisté vstupní zápasy prohrávali. Byť o jediný gól. Ať už v základní hrací době či na nájezdy. To už však neplatí, protože na 95. ročníku Dynamo porazilo Ambri-Piottu. Obhájce prvenství prakticky celý zápas střežil vedení. Náskok neuhlídal a v prodloužení dokonal obrat Lukáš Sedlák. Pardubický kapitán tak potvrdil fakt, že když se Pardubice střetnou v Davosu se švýcarským týmem, tak vyhrají. V minulosti trápily právě pořadatele.

Pardubičtí hokejisté vyzráli na HC Ambri-Piotta. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Spengler Cup - 95. ročník Torrianiho skupina - 1. zápas

HC Ambri-Piotta - HC Dynamo Pardubice 2:3 po prodloužení (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Formenton (Dauphin), 9. Formenton (Virtanen, Dauphin) – 30. Paulovič (Poulíček), 48. Zohorna (Kousal, Hájek), 62. Sedlák. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 6 800 (vyprodáno).

HC Ambri Piotta: Juvonen – Heed, Pezzullo, Fohrler, Virtanen, Wüthrich, Jecker, Honka – Mueller, Špaček, Lilja – Pestoni, Dauphin, Formenton – Bürgler, Heim, Kneubuehler – Zwerger, Landry, Eggenberger – Douay. Trenér: Luca Cereda.

HC Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, Dvořák, Košťálek, Hájek, Bučko, Kolář, Hrádek – Hyka, Sedlák, Říčka – Radil, Zohorna, Kousal – Kaut, Musil, Ciencala – Paulovič, Poulíček, Mandát – Pochobradský. Trenér: Václav Varaďa

Sedmý celek švýcarské ligy proti lídru české extraligy. A vyslanci země, která čeká na triumf na Spengler Cupu od roku 1982. První krok Dynamo učinilo. Výhrou nad Ambri si navíc zajistilo den volna. Vítěz úvodního duelu totiž nastoupí proti Kuopiu až ve čtvrtek.

Pardubice vletěly na led vyprodaného Eisstadionu Davos s elánem. Zkraje druhé minuty to však poněkud s utočením přehnaly a pykaly. Dauphin poslal přihrávku za záda obráncům a Formenton našel mezeru mezi betony Willa. Dynamo mohlo vyrovnat v páté minutě. A. Musil našel Ciencialu, který na Juvonena bekhendem nevyzrál. Vzápětí putoval na trestnou lavici Radil a švýcarský tým početní výhodu využil. Formenton strčil hokejku do střely Virtanena a Will už nestačil zareagovat. V první třetině nebyli hosté horším týmem, do černého však nezamířili.

První šanci prostřední periody si vypracovali domácí. Chybu soupeřovy obrany chtěl zužitkovat Eggenberger, ale Willova lapačka puk do sítě nepustila. Krátce před zlomem utkání do druhé poloviny zápasu se dočkali pardubičtí hráči. Paulovič uzmul volný puk po buly, natlačil si před Juvonena a po rychlé kličce snížil. Dynamo gól ještě více nabudil. Protivníka přimáčklo, do největší příležitosti se dostal A. Musil, tentokrát ale finský gólman držel.

Před třetí částí byl vzkaz z pardubické kabiny jasný: co nejrychleji srovnat nepříznivý stav. Na konci 47. minuty už už zvedal ruce nad hlavu Kaut, ovšem orazítkoval pouze tyč. Co se nepodařilo jemu, vynahradil svému týmu Zohorna. Jako první se dostal k puku po střele Kousala a bombou z první překonal Juvonena. Ideální možnost rozhodnout měli hosté pět minut před koncem, kdy po faulu loktem na Mandáta šel za katr Lilja. Nevyužili, přesto mohli vyhrát. Sedlák objevil najíždějícího Hyku, jeho střelu Juvonen vytáhl nad. A málem platilo otřepané rčení: Nedáš, dostaneš. Devět vteřin před koncem se exvítkovský Muller chytal za hlavu, protože jeho střela na zadní tyč byla gólová.

Prodloužení na Spenglerově poháru se hraje tři na tři, což vždy slibuje útočný hokej. V jeho první minutě Heed střelou za obráncem donutil Willa k zákroku. Při dalším útočném výpadu to Piotta lehce přepískla s aktivitou. Sedlák sebral v obranném pásmu puk, přebruslil bránícího protihráče a lehkým postrčením mezi betony Juvonena dokonal obrat.

Lukáš Sedlák, pardubický kapitán:

„Nepovedeným začátkem jsme si zadělali na těžké utkání. Po druhém gólu v naší síti, jsme převzali otěže zápasu. Byli jsme lepším týmem, což jsme na ledě předváděli. Nakonec se k nám přivrátilo štěstí a nepříznivý vývoj jsme otočili. Při tom rozhodujícím gólu, jsem byl rád, že jsem tam vůbec dojel. Tuhle kličku jsem zkoušel letos v extralize šestkrát a vyšla mi až tady,“ smál se šťastný střelec Lukáš Sedlák.