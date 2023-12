Sedlák vystřelil nejen první vítězství na Spenglerově poháru ale také den přípravy na víc. Pardubičtí hokejisté vstoupili do 95. ročníku této prestižní akce výhrou nad švýcarským týmem Ambri-Piotta. Nad obhájcem prvenství. Vydřeli ji až v prodloužení a podle turnajového pavouku se tak vyhnuli středeční bitvě s Kuopiem. Finský celek je čeká až ve čtvrtek. Jen tak mimochodem, znovu nastoupí proti premiantu jednoho z ročníků. Kuopio totiž senzačně opanovalo, když se k triumfu probránilo, konec roku 2018.

Pardubický obránce Libor Hájek na Spengler Cupu. | Video: HC Dynamo Pardubice

Spengler Cup - Torrianiho skupina: HC Dynamo Pardubice (2. místo, 2 body, 3:2) - KalPa Kuopio (3. místo, 0 bodů, 3:5). Čtvrtek 15:10, Eisstadion Davos

Není všechno zlato, co se třpytí… Dynamo sice rozjelo třetí misi na nejstarším hokejovém turnaji na světě výhrou 3:2 nad Ambri, nicméně muselo umazávat dvoubrankovou ztrátu. Švýcaři se dostali do trháku rychle a snadno.

„Musí to být pro nás varování, že potřebujeme hrát hned od začátku a celých šedesát minut nadoraz. A ne mít takovéto malé výpady, které nás mohou stát výhru,“ má jasno hlavní trenér Václav Varaďa.

Musíme se ale ponaučit

Nutno spravedlivě podotknout, že Pardubice byly po celé utkání lepší a po šedesáti minutách hry zaslouženě dotáhly zápas minimálně k remíze. Aby obrat v pětiminutové nadstavbě dokonal kapitán Lukáš Sedlák.

„Udělali jsme na začátku dvě chyby, ze kterých jsme inkasovali. Během zápasu jsme se však postupně zlepšovali a byly tam pasáže, kdy jsme až dominovali. Hlavně v útočném pásmu. Jsme samozřejmě rádi za vítězství. Opakuji ten špatný start musí být pro nás ponaučením,“ zdůrazňuje Varaďa.

Dynamo v základní hrací době svého soupeře výrazně přestřílelo, a to v poměru 37:11.

„Brankář Juvonen chytal velmi dobře, hodně nám toho pochytal. Měl i štěstí, myslím, že jsme dvakrát nebo třikrát trefili tyč,“ chválí soupeřova brankáře hlavní pardubický kouč.

Eisstadion Davos byl vyprodán. Na Dynamo bylo zvědavo 6800 diváků. Logicky značnou převahu měli v hledišti fanoušci švýcarského celku. Pardubičtí příznivci se ale nenechali zahanbit.

„Byla tady skvělá atmosféra. Ambri tady mělo spoustu fanoušků a byli tady i naši, za což jsme velmi rádi, že nás podporují takhle daleko. Navíc o Vánocích,“ smeká Václav Varaďa.

Spengler Cup: Nadvláda nad švýcarskými kluby přetrvává. Dynamo honilo dva góly

Díky vítězství v úvodním utkání měl ve středu tým zápasové volno. Další klání čeká Dynamo ve čtvrtek proti finskému soupeři KalPa Kuopio.

„Větší část kádru absolvovala krátce po poledni trénink v malé hale. Hráči dostali na vybranou, zda si dají dnešní dopolední nebo zítřejší ranní trénink. Většina si vybrala první variantu. Kluci musí také odpočívat. Tento turnajový režim je to opravdu náročný. Musí se to sejít ve správný čas a já věřím, že si to sedne i v dalším zápase,“ říká trenér pardubického týmu.

Dynamo přijelo na Spengler Cup se širším kádrem. Z béčka tým doplnili brankář Tomáš Vomáčka, obránce Ondřej Chabada a útočníci Ondřej Rohlík s Michalem Pochobradským. Posledně jmenovaný naskočil už do utkání s Ambri.

„Určitě budeme v turnaji sestavu obměňovat. Některým hráčům dáme pauzu, některé bychom zase rádi viděli ve hře. Máme pár hráčů po zranění, kteří už trénují v plné zátěži. Ještě nenadešel jejich čas, ale v turnaji možná přijde. David Musil do zápasů na turnaji nezasáhne, Ondra Vála je na hraně toho, že bychom ho tam mohli v nějakém utkání mít,“ říká Václav Varaďa o plánech v průběhu turnaje.

Kuopio podlehlo ve svém úvodním zápase Ambri 3:5. Švýcarský tým, tak Pardubice přeskočil v tabulce.