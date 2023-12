Karty před utkáním byly rozdány jasně. Pardubice by postrčila přímo do semifinále Spengler Cupu jakákoliv výhra. Kuopio už bylo smířené s tím, že po dvou zápasech ve skupině na něj nedosáhne. Svoji kůži ale neprodalo zadarmo. Po dvou bezbrankových třetinách v té třetí ztrácelo. Vyrovnalo a už už sahalo po obratu. Jenže nevyužilo přesilovky a Dynamo necelé tři minuty před koncem rozhodlo. Vyhrálo tak Torrianiho skupinu a v pátek si může prohlédnout soupeře.

Milan Klouček po utkání s Kuopiem. | Video: HC Dynamo Pardubice

Spengler Cup - Torrianiho skupina HC Dynamo Pardubice - KalPa Kuopio 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Branky a nahrávky: 42. R. Kousal (Radil), 58. T. Zohorna – 49. Klemetti. Vyloučení: 10:5, navíc Dvořák 5 + do konce. Využití: 1:1. HC Dynamo Pardubice: Klouček – Čerešnák, Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Hájek, Bučko – Hyka Sedlák, Říčka – Radil, T. Zohorna, R. Kousal – M. Kaut, A. Musil, Cienciala – Paulovič, Poulíček, Mandát – Pochobradský. Trenér: V. Varaďa. KalPa Kuopio: Jatkola – Mattila, Sissons, Gallet, Westerlund, Ruotsolainen, Lappalainen, Salmela, Lantta – Klemetti, Rissanen, Kantner – Maenpaa, Rasanen, Tavernier – Pitkanen, O. Kapanen, Korhonen – Okany, Immonen, K. Kapanen. Trenér: Karjalainen. Pořadí: 1. HC Dynamo Pardubice 5 bodů (5:3), HC Ambri-Piotta 4 body (7:6), 3. KalPa Kuopio 0 bodů (4:7).

Pardubičtí trenéři dali mezi třemi tyčemi příležitost Milanu Kloučkovi před Romanem Willem. A do obrany se vrátil Ondřej Vála.

Pardubický tým na soupeře nastoupil. K úvodnímu tlaku mu napomohla přesilovka při vyloučení Sissonse. Gólmana soupeře zasypal střelami, žádná však za záda Jatkoly nezapadla. Podle zápisu domácí pokračovali v aktivním pojetí za sedm minut vyslali na finskou bránu deset ran. Nejblíže ke vstřelení gólu byl Hyka, který trefil vnější část tyče. Chybělo pár centimetrů k tomu, aby udeřilo na druhé straně. Košťálek ztratil před vlastní bránou puk, ale Klouček lapačkou uhasil nebezpečí při tutovce O. Kapanena. Pardubický strážce se zapotil ještě jednou. První střelu vyrazil a při dorážce Rissanen netrefil odkrytou „kasu“. Tlak Dynama otupila vyloučení (Říčka, Hrádek) a Kuopio převzalo iniciativu. Početní nevýhody ale zvládli obránci pardubického pásma na jedničku. První třetina tak změnu skóre nepřinesla.

Do prostřední části vstoupili Finové obezřetněji a byli to oni, kdo měl více puk na hokejkách. Pardubice jejich převahu ustály a nebyly daleko od vedení. Jatkola neudržel puk, který se objevil za jeho betony. Paulovič objel bránu, která byla úmyslně posunuta a zavěsil. Rozhodčí gól nejdříve uznali, ale pak si šli ověřit svůj verdikt k videu. Po shlédnutí záznamu zjistili, že pardubická šestasedmdesátka poslala kotouč do sítě za brankovou čárou. Nicméně domácí dostali přesilovku. V ní si ale největší šanci vypracovali hosté. Přečíslení dva na jednoho vyřešil Klouček rychlým přesunem a zákrokem betonem proti střele Taverniera. Do stejné situace se dostal český celek, Cienciala ale po pasu A. Musila mířil jen do tyče. Otevřený hokej pokračoval. Klouček a Jatkola své spoluhráče drželi. Prvně jmenovaný vychytal Kantnera a finský lapák nedovolil zakončit Sedlákovi, který vletěl mezi dva beky. Tým ze země tisíce jezer nevyužil ani další přesilovku při trestu Zohorny. Pardubice si nedávaly pozor na fauly, čtvrté oslabení zařídil sekáním Cienciala. A to ještě Zohornovi prošel drsný úder na hlavu Sissonse.

Lepší vstup do závěrečného dějství si nemohlo Dynamo přát. Radil pláchl podél mantinelu, předložil puk Kousalovi, který trefil odkrytý kout finské svatyně. Ukázkově vyřešený brejk. Na druhé straně se blýskl Klouček proti samostatné akci O. Kapanena. Když už si pardubičtí hráči vymodlili přesilovku, tak si ji záhy zrušili. Znovu pykaly za šest lidí na ledové ploše. K tomu vypálil puk nad ochranné plexi Vála a domácí šli do na půl minuty do tří. Pokračující početní výhodu už Kuopio využilo. Klemetti táhlou střelou překonal Kloučka, který si na jeho prudké nahození ramenem sáhl. Finům narostl hřebínek a když putoval za katr Říčka, spustili na Kloučka vodopád střel. Dynamo přesilovku ustálo, nicméně Kaut se znovu provinil proti pravidlům. Naštěstí pro něj ho za chvíli následoval Klemetti. Současně s jeho návratem skryl střelu za obránce Zohorna a za Jatkolou se rozsvítilo červené světlo. Finská střídačka vehementně protestovala, protože gólman mohl být otřesen po střetu s Košťálkem. Minutu a půl před koncem sáhli hosté ke hře bez brankáře. Před Kloučkem sršely blesky, ale pardubický gólman se nedal prostřelit. Dvacet šest vteřin před závěrečným klaksonem se strhla hromadná bitka, ze které vyšly přesilovkou Seveřané. Početní výhodu šest na čtyři už nevyužili.

Marek Zadina, asistent HC Dynamo Pardubice:

"Jsme hrozně rádi, že jsme vyhráli naši skupinu. Chtěl bych poděkovat klukům, jak k zápasům přistoupili. Makají na sto procent. Zatím nám to vychází. Před semifinále si odpočineme a znovu se na soupeře připravíme. Proti Kuopiu to byl velice náročný zápas. Oba celky hrály velmi dobře. Jednalo se o zápas ve stylu nahorů - dolů. Chvíle jsme tlačili my, chvíli KalPa. Rozhodla naše ubráněná oslabení. Dopustili jsme se mnoha faulů, čehož se musíme do přištího utkání vyvarovat. Byl to to takový zápas play off, který rozhodují přesilovky. Naši ale kluci prahli po vítězství více než Fini. O ten gól jsme byli nakonec lepší a vyhráli zaslouženě."

Milan Klouček, brankář HC Dynamo Pardubice:

"Utkání jsem si hrozně užil. Hlavně jsem chtěl pomoct týmu k vítězství. To se povedlo, takže jsem rád. Musím pochválit kluky za to, jak přede mnou blokovali střely. KalPa hrála velmi dobře, střílela za beky a furt mi stála na masce. Puky jsem si musel hledat na poslední chvíli. Škoda některých vyloučení, protože jsme soupeře zbytečně dostávali do hry. Super jsme to ale ubránili. Ke konci jsme dali na 2:1 a pak už si to pohlídali. Jsme obrovsky rádi za den volna. Nabereme síly. Máme velmi kavilitní tým, můžeme tady porazit každého."