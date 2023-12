Zápas desetiletí. Zahrát si proti kolébce ledního hokeje se nepoštěstí každý den, každý týden, každý měsíc ani rok. Vlastně jedinou možnost na klubové úrovni nabízí Spenglerův pohár. Do Davosu je zván výběr Kanady, nikoliv reprezentace, pravidelně. Na 95. ročníku prestižního poháru se vyvinula situace tak, že český zástupce, kterým jsou letos Pardubice, se střetne s javorovými listy v semifinále. Dynamo má jedinečnou šanci oplatit Kanadě těsné prohry z let 1987 a 2007.

Pardubičtí hokejisté ladili dnes ráno formu na Kanadu. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Spengler Cup – semifinále: HC Dynamo Pardubice (vítěz Torrianiho skupiny) – Kanada (druhý v Cattiniho skupině) Dnes 20:15, Eisstadion Davos (Vaillant Arena)

Do třetice s vítězem Spengler Cupu. Pardubičtí hokejisté vyhráli svoji skupiny, když porazili obhájce loňského prvenství HC Ambri-Piotta 3:2 po prodloužení a překvapivého premianta roku 2018, kterým byla finský tým KalPa Kuopio (2:1). Večer nastoupí proti rekordmanu davoského turnaje. Kanada totiž ovládla švýcarskou stálici hned šestnáctkrát. Výběr ze zámoří si dlouho počínal na turnaji suverénně. Smetla dalšího semifinalistu Frölundu ze Švédska (4:0) a po dvou třetinách vedla na pořádajícím Davosem 3:1. Po blackoutu padla 3:4 a musela včera do předkola play off. V něm si ale hravě poradila s Kuopiem 6:3. Za stavu 5:0, ale znovu značně polevila.

Časová výhoda Pardubic

Pardubice mají v historii Spengler Cupu s Kanadou dva zápisy. Oba zápasy prohrály o gól. V roce 1987 Tesla kolem Dominika Haška a Otakara Janeckého prohrála 2:3, když úřadující československý mistr dvakrát vedl. O dvacet let později vzdoroval tehdejší Moeller ještě déle, když soupeři vzdoroval ještě déle. Po první vyhrané třetině sice prohrával, ale do konce základní hrací doby stačil vyrovnat. V penaltové loterii se přiklonilo štěstí na stranu javorových listů. Pro zajímavost, v obou ročnících Kanada proti Pardubicím zahajovala a v obou případech dotáhla jízdu Spengler Cupem do vítězného konce…

Spengler Cup: Nadvláda nad švýcarskými kluby přetrvává. Dynamo honilo dva góly

Pardubičtí hokejisté se v základní skupině prezentovali koncentrovaným a obětavým výkonem. Táhnou za jeden provaz, po gólech se radují ještě jinak než v extralize.

„Motivace je velká. My chceme udělat úspěch na turnaji už od začátku. Na semifinále se hodně těšíme. Kanada bude chtít hrát hokej. Myslím si, že to bude pěkný zápas. Doufám, že s vítězným koncem pro nás,“ usmívá se pardubický útočník Lukáš Radil.

Nejlepší střelec Dynama v domácí soutěži se zatím v Davosu do černého netrefil. Jeho kolegové v lajně už ano. Tomáš Zohorna dokonce dvakrát. Radil se ale proměnil do role asistenta. Jako na zlatém tácu předložil přihrávku Robertu Kousalovi, který otevřel skóre s Kuopiem.

„Když jsem vyvážel puk, tak mi blesklo hlavou, že už jsme letos jednou takhle jeli na Kometě dva na jednoho. Situace vykrystalizovala tak, že se nabízelo nahrát a Kousy to výborně trefil,“ popisuje důležitou trefu.

Tím, že Dynamo ovládlo skupinu, mohli si hráči v pátek dopřát volna. Oproti Kanadě mají velkou výhodu. Naposledy naskočili do hry ve čtvrtek v 15:10, zatímco jejich dnešní protivník hrál včera od 20:15 hodin.

„Včera jsme si odpočinuli, oni hráli do pozdních večerních hodin. Doufám, že to může být naše výhoda,“ odhaduje Radil.

Zohorna vystřelil Dynamo přímo do semifinále Spengler Cupu. Klouček hrdinou

Spengler Cup to není extraliga. Ve Švýcarsku je každý zápas malým finále.

„Je to takový nádech play off hned od prvního zápasu. Pro nás ale výborná příprava na konec sezony. Spengler Cup je výborný turnaj. Hlavně to prostředí kolem,“ povídá.

Spenglerův pohár je specifický tím, že si složení účastníků si vybírá pořadatel. Pozvat vás může každý rok, ale také jednou za dvacet let. Takže pro hokejistu to může být jednou za kariéru. O tom ví své z první pardubické generace v Davosu například Jiří Šejba nebo ze druhé Tomáš Rolinek.

Lukáš Radil se střelecky na Spengler Cupu ještě neprosadil. Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Navíc vedení klubu „zakázalo“ odloučení od rodin a dovolilo vzít hráčům na trip rodinné příslušníky. Partnerky i děti.

„Skvělé, fantastické. S manželkou jsme úplně nadšeni. Ty hory kolem Davosu, je to pohádkové místo. Fakt pecka a turnaj za odměnu,“ rozplývá se Lukáš Radil.