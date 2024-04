Šťastný návrat. Mise ve Slezsku má poloviční úspěch. Dynamo totiž odjíždí z Třince za vyrovnaného stavu finálové série. Byť Pardubice prohrávaly ve druhém utkání, tak dokázaly zabrat a vše přetáhnout zpět na svou stranu. Především v závěru si svěřenci trenéra Zadiny zastříleli a stanovili konečný výsledek 6:2.

Pardubičtí hokejisté zvládli druhé představení v Třinci a srovnali sérii po šestibrankové demolici mistra. | Foto: klub

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:6 (1:1, 0:2, 1:3) Branky a nahrávky: 6. Cienciala (L. Hudáček), 43. Voženílek (Nestrašil, Smith) – 8. Radil (Hyka, Kaut), 34. Kaut (Radil, Košťálek), 36. Vondráček (Poulíček), 59. A. Musil (D. Musil), 59. Poulíček, 60. Kaut (Zohorna, Paulovič). Rozhodčí: A. Jeřábek, Stano - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 5:8. Využití: 0:2. Diváci: 5400. HC Oceláři Třinec: Kacetl (Mazanec) – Mar. Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Nestrašil, Helewka, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo –Kurovský, Vrána (C), M. Roman – M. Růžička (A). HC Dynamo Pardubice: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, M. Houdek –Hyka, Sedlák (C), Pánik – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček (A), Mandát.

Oči všech hokejových fanoušků směřovaly na předzápasovou sestavu Pardubic a potvrdilo se přesně to, co většina expertů očekávala. Richard Pánik se vrátil do prvního útoku Dynama po jednozápasové pauze, při které ho chtěl nejspíše trenér Marek Zadina potrestat za nedisciplinovanost během úvodních dvou střetnutí s Třincem.

Právě první lajna i s Richardem Pánikem se hned vrhla do útoku. Vše vypadalo už, že Dynamo půjde do vedení zásluhou Hyky či Radila, ale Kacetl opět ukázal své magické schopnosti. A jak už to někdy bývá, tak Oceláři svoji první šanci hned proměnili. Hudáček zastihl rozehrávku hostů a vybídl nikým nehlídaného Davida Ciencialu, aby otevřel skóre - 1:0.

Svěřenci Marka Zadiny však neházeli flintu do žita a nadále pokračovali aktivně. Snaha se vyplatila a po luxusní přihrávce Hyky se hrdinou hostů stal Lukáš Radil - 1:1. Po příjemných chvílích však přišly i ty strašidelné. Dynamo se po vlně vyloučení muselo poprat s téměř dvouminutovou hrou ve třech. Obrana hostů ale zvládla dlouhé oslabení úspěšně ubránit.

V samotném závěru úvodního dějství si Pardubičtí ještě zkusili početní výhodu a Sedlák dokonce pár vteřin před odpískáním mohl skórovat, ale Kacetl vytáhl další ze svých zákroků a do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.

V úvodu druhého dějství měly Parubice možnost proměnit zbytek přesilové hry, ale Třinec si vše pohlídal. Vzápětí se museli naopak hosté bránit ve čtyřech a pořádně se zapotili. Především Ciencialova střela do tyče vystrašila přiznivce východočeského hokeje. Následně se dvě minuty hrálo v pěti, ale rozhodčí po dalších dvou minutách opět zvedali ruce nad hlavu a na trestnou se poroučel Jan Košťálek. Oceláři si tak opět vzali do ruky klíč od pásma hostů a Zadinovu družinu na dvě minuty zamkli. Dynamo s vypětím všech sil ukradlo domácím zpátky klíč a mohlo se tak pustit i do ofenzivních choutek. Ty ukázal z mezikruží Pánik, ale Kacetl byl připravený.

Vlna přesilových her pokračovala i ve druhé polovině druhé třetiny Jednu z nich dokázaly Pardubice využít a zaslouženě šly do vedení. Nejprve orazítkoval tyč Košťálek, ale napodruhé po krosové přihrávce Lukáše Radila rozvlnil síť Kacetlovy brány Martin Kaut. Dynamo se gólem chytlo a záhy uteklo domácím na rozdíl dvou tref. Není asi překvapením, že se radovala čtvrtá lajna. Tomáš Vondráček si vybruslil od modré do prostoru mezi kruhy a domácího gólmana propálil na bližší tyči.

Třetí dějství nezačalo pro Pardubice dobře. Oceláři totiž zásluhou Daniela Voženílka se opět přiblížili na rozdíl jediné trefy. Odchovanec pardubického hokeje se skvěle pral v prostoru před Romanem Willem a měl až příliš prostoru pro své zakončení - 2:3.

Třinec měl jedinečnou příležitost vzápětí srovnat, jelikož Lukáš Radil se poroučel na trestnou lavici na čtyři minuty. Pardubice ale potvrdily, že oslabení jim jdou a všechny snahy domácích ubránily.

V závěru se trenér Moták rozhodl odvolat Kacetla a Třinec šel tak do šesti lidí na ledě. Dynamo ale potrestalo tuhle snahu, když se nejprve trefil do odkryté klece Adam Musil a jeho následoval Patrik Poulíček. Vítěztví ještě potvrdil Martin Kaut a stanovil tak konečný výsledek 6:2.