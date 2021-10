Kanaďan Anthony Camara se poprvé trefil v Liberci a gólově navázal i v domácích zápasech s Kladnem a Zlínem. To jsou čtyři zásahy v posledních třech zápasech. Adam Musil? Ten svůj střelecký účet otevřel v jedenáctém utkání sezony. A rovnou hattrickem.

„Bavili jsme se s nimi. Říkali jsme jim pořád, ať jsou v klidu a pracují dál. Že to přijde. Adamovi se to povedlo, byli navíc spolu v lajně. Dali góly, jsme za to určitě rádi,“ řekl pardubický trenér Richard Král.

Pardubice zatím nejvíce střelecky táhne Robert Říčka, jenž skóroval osmkrát. Nejproduktivnějším hráčem je David Cienciala se třinácti body (tři góly a deset asistencí).

Útočník Musil, který přišel do Pardubic v létě z Liberce, měl do zápasu se Zlínem na kontě jen jednu asistenci. „Poslední dobou se mi moc nedařilo, tak jsem rád, že mi to tam spadlo. Předtím jsem se ani do šancí nedostával. Pomohli mi i moji spoluhráči. Jsem taky rád, že jsme v čele tabulce. To se dlouho nestalo,“ uvedl Musil po utkání.

Úleva? Určitě ano. I po třígólovém utkání byl k sobě Musil přesto dost kritický. „Nehrál jsem zatím dobře, takže jsem byl špatný spíše z toho. Kdybych si každý zápas vytvářel šance nebo pro spoluhráče, tak bych si říkal, že to tam někdy musí padnout. Moc se nedařilo, takže jsem se v tom topil. Doufám, že mě tento zápas nakopne. A budu lepší a lepší,“ prohlásil.

Proti Zlínu nastoupil Musil vedle Camary a Roberta Kousala, dokázal se prosadit i v přesilovce. „I trenéři mě podporovali, což je pro hráče důležité. Musím jim to oplatit. Pořád mám v mé hře co zlepšovat,“ zdůraznil Musil.

„Vím, co dokážu a na jakém levelu musím hrát. Zatím jsem tam nebyl. Jako hráče vás to štve a chcete se dostat na určitý standard,“ doplnil čtyřiadvacetiletý forvard. Další zápas Dynamo bude hrát až v neděli, kdy doma nastoupí proti Olomouci.