Možnou změnu na trenérském postu pardubického A-týmu řešila i dozorčí rada klubu. Před víkendovými zápasy se ovšem nic nemění. Hlavní trenér Radek Bělohlav i v pátek vedl trénink společně s asistentem Otakarem Janeckým.

Bělohlav taky reagoval na slova pardubického primátora Martina Charváta. „Všichni věděli, a to ještě než jsem přišel a podepsal tady smlouvu, jak to máme. Proto v tuto chvíli nerozumím této reakci,“ divil se pardubický trenér.

Po vysoké prohře v Třinci jste se připravovali na víkendový dvojzápas. V jakém rozpoložení je nyní pardubický tým?

Máme co napravovat. Myslím, že celý týden proběhl podle představ. Uvidíme, máme před sebou těžký víkend, těšíme se na takové parádní soupeře.

Po Třinci přibyli další hráči na marodku. Jak vám situaci komplikoval zdravotní stav hráčů?

Řekl bych, že až na pátečním tréninku jsme se potkali v sestavě, která nám vykrystalizuje pro domácí zápasy. Když se nic nestane, tak bychom tak měli v sobotu začít. Mimo hru jsou Matěj Blümel a Honza Zdráhal.

Jak se v týdnu pracovalo vám osobně? Zasedala dozorčí rada, kde se řešily i případné změny na trenérských pozicích…

Myslím, že to už žádná změna není. Tady to probíhá poslední dobou tímto způsobem, je to hodně nepříjemné. Zkoušíme od toho oprostit hlavně hráče. My trenéři to zkusíme zvládnout.

Jak vnímáte to, že primátorovi Pardubic Martinu Charvátovi nyní vadí vaše pozice v představenstvu společnosti, která řídí hokej v Českých Budějovicích? Primátor mluví o střetu zájmů.

V tomto směru všichni věděli, a to ještě než jsem přišel a podepsal tady smlouvu, jak to máme. Myslím, že to bylo naopak kvitováno, proto v tuto chvíli nerozumím této reakci. Co k tomu mám říct.

Dá se to formulovat jako podpásovka?

Nerozumím tomu otočení, já se do politiky nemíchám. Jestli to chtějí pro něco využít? Opravdu tomu nerozumím. Všichni o tom ví, podle mě to není žádný problém ve vztahu mezi těmito kluby. Myslím, že dokonce nějaká spolupráce mezi Dynamem a Českými Budějovicemi byla. Podle mě z toho profitovaly i Pardubice, třeba v podobě hostování Honzy Kloze a dalších věcí. Je to jejich reakce, já to neovlivním. Co s tím mám dělat?

Přesto ke změně v realizačním týmu došlo. Je pravda, co naznačila zveřejněná komunikace na sociální síti, že jste Petru Čáslavovi vzal nasazování obránců před zápasem v Třinci a on se rozhodl skončit v roli asistenta?

Jako hlavní trenér jsem koučoval zápas, to je všechno. Ano, tento zápas v Třinci on neposílal hráče na led. Myslím si, že jako hlavní trenér můžu v tomto směru udělat rozhodnutí. A po pravdě řečeno, nerozumím této reakci.

Na ledě s vámi nebyl. Platí, že v realizačním týmu už dál nefunguje?

Od té doby jsme ho neviděli.

V sobotu vás nejprve čeká Sparta. Překvapila vás její úspěšná jízda v posledním období?

Sparta je tým, na který se všichni těší. Její kádr se hodně proměnil a postupně se dostává do role, kde chce být. My budeme chtít sehrát stejnou roli jako v utkání, které se hrálo v Praze. Tam jsme dokonce určovali tempo zápasu. Je to už dlouho, mužstva byla v jiném rozpoložení. Bylo by fajn, kdybychom něco podobného zopakovali.

Hned další den vás čeká duel s Kometou. Je to komplikace, že hrajete dvakrát ve dvou dnech?

Na tohle jsou hráči připravení. Možná je to i lepší, v play off je to normální. Budeme tak hrát letos poprvé, ale problém bych v tom neviděl. Kometa má minimálně stejné ambice jako Sparta. Stačí se podívat na soupisku, kde jsou od první do čtvrté lajny parádní hráči. Čeká nás možná trochu jiný hokej než se Spartou, ale neméně náročný.

Zápasy proti zvučným soupeřům přitáhnou i diváky. Část z nich avizovala, že bude pokračovat v protestech, ale hráči budou potřebovat podporu. Jakou očekáváte atmosféru?

Hráči minule podporu nedostali, což bylo pro mě obrovské zklamání. Musím říct, že je to ovlivnilo během zápasu. Byl bych rád, kdyby to proběhlo v jiném duchu. Jestli diváci budou v tomto směru negativní, nebo nám naopak pomůžou, to uvidíme. Budu si přát tu druhou variantu.