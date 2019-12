Dynamo v Olomouci o víkendu vyhrálo 2:1. „Oproti minulým zápasům jsme rozhodně zlepšili obrannou fázi, dobře se nám do ní zapojovali i útočníci. Samozřejmě, že mezery se dají najít vždy, ale to, že jsme dobře bránili, je pro nás pozitivní,“ dodal Mikeska po úvodní výhře Pardubic nad Hanáky v této sezoně.

V Olomouci už naskočil Vladimír Svačina, první z dvojice hráčů, kteří do Pardubic zamířili z Brna.

„Přišel jsem na zimák a pan Zábranský mi řekl, že jdu do Pardubic. Pod ním jsem moc nehrál, poslední zápasy to bylo zhruba čtyři nebo pět minut. To nebylo ideální. Pan Zábranský na rovinu řekl, že si mě moc váží a že na tak krátkou dobu tam může dávat své mladé kluky, kteří za to budou vděční,“ řekl Svačina.

Dvaatřicetiletý forvard získal v minulé sezoně titul s Třincem, v tomto ročníku hrál za Porubu a právě Brno. V premiéře za Dynamo naskočil v první formaci a dá se očekávat, že jeho role bude jiná než v Kometě.

„Budu se snažit, abych tu roli splnil co nejlépe a Pardubicím pomohl. Určitě si nezaslouží být tam, kde teď jsou,“ uvedl zkušený forvard.

Začal tím nejlepším způsobem. Pardubice vyhrály, on byl na ledě u vítězného gólu. „Byla to spíše holomajzna, pro diváka to asi nebylo moc pohledné. Jsem rád, že jsme to urvali na naši stranu. Tato vydřená výhra nám strašně pomůže do dalších bojů,“ dodal Svačina.

Kdo vstoupí do roku 2020 jako poslední tým extraligy? Rozhodne dnešní duel Pardubice – Vítkovice. Čtrnácté Dynamo po výhře v Olomouci ztrácí na třináctý celek z Ostravy dva body. „Pro nás jsou tři body z Olomouce povzbuzením, ale musíme pracovat na tom, aby to pro nás nebylo uspokojení. V případě tříbodové výhry se můžeme odrazit ode dna. Jakou jinou motivaci bychom měli mít…,“ poznamenal jeden z trenérů Michal Mikeska.

Vítkovice nyní hrají vzhledem k juniorskému šampionátu sedm venkovních zápasů za sebou, naposledy prohráli v Brně 1:3.

„Hrajeme doma, tento zápas může hodně naznačit další vývoj sezony. V Olomouci bylo vidět, že kluci byli strašně rádi za vítězný pokřik. Já se ho chci taky naučit, protože ani nevím, co tam hulákali,“ smál se po posledním utkání Vladimír Svačina.

Přímý souboj o třinácté místo začne v pardubické aréně dnes od 18 hodin.