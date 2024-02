Vítězný návrat na domácí led: Pardubičtí hokejisté zaznamenali po reprezentační pauze úspěšný comeback v enteria areně. Díky výraznému přínosu Adama Musila, který se blýskl dvěma góly a asistencí, si Dynamo připsalo cenné body do tabulky Tipsport extraligy.

Martin Švec si po své premiérové trefě v Tipsport extralize užil děkovačku. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Lepší návrat na domácí led si snad ani nemohli přát. Pardubičtí hokejisté se po reprezentační pauze opět představili v enteria areně. Vítězný návrat řídil především dvoubrankový Adam Musil, který si připsal i asistenci.

Pojďme ale postupně. Východočeši vstoupili do zápasu výborně a po necelých dvou minutách otevřel skóre Jan Košťálek. Radost vypukla i v sedmé minutě, kdy se kotouč po Válově nahození dostal až k Adamu Musilovi, který poslal puk mezi betony Klimeše - 2:0.

I druhá část zastihla Dynamo ve výborně připraveném stavu. Po dvanácti vteřinách totiž navyšoval na 3:0 Tomáš Zohorna po pasu od Kousala. Za necelé tři minuty se Pardubičtí radovali již počtvrté v utkání a osazenstvo rozradostnil svojí premiérovou trefou Martin Švec.

Vítkovice následně sáhly ke změně v brankovišti a Barinka se postaral o snížení na 4:1. Na odpověď se však dlouho nečekalo a druhou trefou v zápase navyšoval Adam Musil.

V posledních týdnech a měsících jsou Pardubice zvyklé na komplikace, a těm se nevyhnuly ani tentokrát. Ve slabé chvilce totiž domácí inkasovali hned dvakrát a na 5:3 snižoval Bukarts s Claireauxem.

Svěřenci trenéra Zadiny si ale následně vedení pohlídali a odnesli si tak povedené vítězství 5:3.



Marek Zadina (HC Dynamo Pardubice): „Měli jsme výborný vstup do utkání, skvělou první třetinu. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Druhá třetina byla ještě za stavu 5:1 v pořádku, ale poté jsme dostali dva rychlé góly, což se nám prostě nemůže stávat, protože tím samozřejmě soupeře postavíte na nohy, vlijete mu energii do žil. Třetí třetinu se do nás soupeř tlačil, bylo tam spoustu nahazovaných kotoučů a forčeků, s čímž jsme si dokázali poradit. Občas jsme propadávali v osobních soubojích, nedohrávali jsme souboje a oni nás z toho dostávali pod tlak, bylo na nás dost střel. Třetí třetinu jsme ale zvládli takticky, jsme hrozně rádi, že jsme vyhráli, porazili Vítkovice a máme tři body.“

Zdroj: Youtube