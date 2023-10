Poslední. Přívlastek, který pro pardubické hokejisty znamená jediné. Ve středu večer odehrají závěrečný zápas v základní fázi Ligy mistrů. V soutěži, která nabývá na prestiži, si už zajistili další pokračování. Posledním nadobro, lépe řečeno pro tuto sezonu, naopak může být jejich soupeře. Belfast Giants se pokusí mezi šestnáctku, která si zahraje play off prodrat. V domácím prostředí musí Dynamo za každou cenu porazit a ještě spoléhat na výsledky ostatních týmů.

Hokejisté Belfast Giants se toho nebojí. Pro utkání s Fife, které se hrálo jako Oktoberfest Game na sebe oblékli hodně netradiční dresy. Jaké asi zítra vytáhnou na Dynamo? | Foto: Belfast Giants

Liga mistrů - 6. kolo: Belfast Giants (18. místo, 5 bodů, 7:11) - HC Dynamo Pardubice (8. místo, 10 bodů, 18:11). Středa 20:00, SSE Arena

Na rozdíl od Dynama hrají Obři z Belfastu Ligu mistrů pravidelně. Jako britský mistr ale do světa nikdy díru neudělali. I když… České týmy už dokázali několikrát protrápit.

V letošní Champions League odehrál tento tým z hlavního města Severního Irska pět utkání. A rozjížděl se pomalu. Vypadalo to, že dopadne jako Titanic, který v Belfastu spatřil světlo světa. Postupně nestačil na finské týmy Lukko Rauma i Tapparu Tampere a podlehl také rakouskému Innsbrucku. Plamínek naděje rozfoukal výhrou nad italským Bolzanem a do hry o postup se vrátil vítězstvím s rakouským Salzburgem. Proti Dynamu tak bude Belfast usilovat o postup do play off, na které momentálně ztrácí dva body.

Dynamo už je vysmáté. Navíc odlétá na Britské ostrovy s nálepkou lídra české extraligy. Nicméně, každé umístění směrem nahoru zajišťuje, dejme tomu, slabšího soupeře… Cestu do vyřazovacích bodů si pardubičtí hokejisté zajistili výhrami na ledě švédského týmu Skellefteå AIK, doma s norským Stavangerem a německým Ingolstadtem. K tomu přidali bod za prohru v prodloužení na půdě švýcarské Ženevy.

Giants se řadí mezi nejmladší hokejové týmy. Klub vznikl až v roce 2000 a dodnes provozuje jediné veřejné kluziště v Severním Irsku. Klubové motto zní "In the land of the Giants, everyone is equal" - V zemi obrů jsou si všichni rovni. Od roku 2003 působí v Elite Ice Hockey League, což je nejvyšší profesionální hokejová soutěž ve Spojeném království. V minulosti si v klubu zahráli například legendární Theoren Fleury, i další hráči s bohatými zkušenostmi z NHL, jako jsou Paul Kruse, Jason Ruff, Paxton Schulte a Jason Bowen.

V loňské sezóně byl největší hvězdou týmu útočník Scott Conway, který se dostal na hranici devadesáti kanadských bodů a ovládl tak tabulku ligové produktivity. Sedmdesáti body zazářil také David Goodwin a před padesát kanadských bodů zapsali také obránce Gabe Bast a útočník Mark Cooper. Prostor v brankovišti si rozdělili Jackson Whistle, Tyler Beskorowany a Peyton Jones. Všichni tři zmínění brankáři se v sezóně dostali nad hranici 90% úspěšnosti zákroků, Beskorowany se mohl pyšnit dokonce úspěšností 94%.

V letošním ročníku se k tahounům přidal ještě americký útočník Ara Nazarian, který přišel do klubu v létě z farmářského Jacksonville Icemen. Dalším produktivním nováčkem v týmu je pak italský útočník Daniel Tedesco.