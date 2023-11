Tradiční střetnutí. Dynamo jede ukončit domácí vítěznou sérii Komety

Zapomenout i navázat. Možná to zní trochu zvláštně, ale v podání pardubických hokejistů je to realita. Dynamo v posledním extraligovém zápase doma nestačilo na liberecké Bílé Tygry a rádo by na tento nepovedený výkon zapomnělo.V Lize mistrů ale Východočeši následně opět zaváleli. Proti Ilvesu uhráli remízu a postoupili do čtvrtfinále. Navázat na tento úspěch budou chtít na ledě brněnské Komety dnes od 18 hodin.

Dynamo v posledním zápase doma remizovalo s Ilves Tampere a postoupilo do čtvrtfinále Ligy mistrů. Teď se již vrací do extraligového kolotoče. V dnešním zápase narazí na Kometu Brno. | Foto: Deník/Luboš Jeníček