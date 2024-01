Linku Plzeň - Pardubice zkoušeli představitelé hokejového klubu Dynama už nažhavit před nějakou dobou, ale Západočeši na odchod brankáře Pavláta nekývli. Po nějakou dobu byl klid a čekalo se. Trejd mezi těmito dvěma kluby se ale přece jen upekl! Během jejich vzájemného střetnutí se zástupci Dynama i Plzně domluvili na výměně Michala Houdka za Martina Bučka.

Martin Bučko končí v organizaci Dynama Pardubice a míří do Plzně. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Jeden obránce za druhého. Úterní střetnutí mezi Pardubicemi a Plzní bylo v něčem trochu speciální. Během toho, co se Michal Hudek s Martinem Bučkem "rvali" o body na ledě, tak v zákulisí se chystal jejich trejd. Na ledě se hned několikrát potkali a dokonce se dostali i do několika soubojů. Z jejich potkání nakonec vyšel ještě šťastnější slovenský bek Martin Bučko, který s Dynamem vyhrál 3:1.

Michal Houdek přijel na východ Čech již se sbaleným kufrem a rovnou v enteria areně přešel jen z jedné kabiny do druhé. To zažil vůbec poprvé v kařiéře… Třiadvacetiletý obránce je odchovancem plzeňského hokeje.

V extralize dosud odehrál 113 zápasů a připsal si v nich 3 branky a 9 asistencí. Dalších 61 startů a 21 kanadských bodů přidal v Chance lize v dresech Sokolova a Poruby.

„Michal se prezentuje velice důraznou hrou v obranném pásmu, má dobré parametry pro absolvování osobních soubojů. Disponuje i kvalitní střelou. Pro play off se obránce s podobnou typologií bude hodit," říká k nejnovější akvizici Dynama sportovní manažer Dušan Salfický.

Opačným směrem míří stejně starý Martin Bučko. Slovenský obránce přišel do pardubické organizace už v dorostenecké kategorii. Přes juniorku se následně dostal až do prvního týmu Dynama, za který v extralize odehrál 80 zápasů, dalších 41 střetnutí v nejvyšší soutěži zapsal v rámci hostování v Českých Budějovicích. Kromě toho Bučko pravidelně naskakoval i za Dynamo B, kde stihl 39 zápasů s bilancí 5 gólů a 9 asistencí.

Týmy se domluvily na výměně obránců do konce letošní sezony. Martinu Bučkovi následně končí na východě Čech smlouva a v organizaci Dynama nadále pokračovat nebude.

„Martinovi bych chtěl poděkovat za služby, které v našem klubu odvedl. My jsme si ho vyhlédli už jako mladého a přivedli jsme ho ze Slovenska. Je to hráč, který se pokoušel přes naše partnerské týmy probojovat do extraligy, což si myslím, že se mu i povedlo. Vydobýt si stabilní místo se mu však nepodařilo. Věříme, že to je extraligový obránce, který své kvality prokázal v Českých Budějovicích i v Pardubicích. Teď si myslím, že i on zvážil, že nastal čas pro změnu a po vzájemné dohodě u nás smlouvu prodlužovat nebude," popsal Salfický.

„Když se naskytla možnost získat pro play off obránce typu Michala Houdka, tak jsme po zvážení došli ke kroku, kdy Martina Bučka uvolníme do Plzně a my pro zbytek sezony přivedeme Michala Houdka," přidal sportovní manažer Dynama.