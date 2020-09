Jeho loňský nástup měl hlavní cíl – zachránit pro Pardubice extraligu. To se trenérovi Milanu Razýmovi a jeho kolegům povedlo. U týmu zůstali a připravovali ho na nový extraligový ročník.

„Vše záleží na tom, jak budeme úspěšní v extralize. Příprava splnila, co jsme si předsevzali, nejen po stránce výsledkové. Nás zajímá i stránka herní, chceme naladit správně chemii v týmu. Jsme rádi, že příprava probíhala bez komplikací, nemuseli jsme jít do karantény. To, co jsme si naplánovali, jsme mohli realizovat,“ uvedl MILAN RAZÝM, osmapadesátiletý kouč Pardubic.

Zápasovou část přípravy vyplnil letní pohár. Jakou úroveň zápasy měly?

Utkání Generali Česká Cupu hodnotím velmi kladně. Tyto zápasy měly velký náboj, kluci se na ně těšili. Hraje se o body, o umístění v tabulce, prostě se o něco hraje. Zápasy měly větší kvalitu než pouhá přípravná utkání, hráli jsme proti extraligovým celkům. Přípravu lze hodnotit kladně, a to i z hlediska výsledků, kterých se nám podařilo dosáhnout. I to, jak se tým herně prezentoval, bylo v pořádku. Říkám, že jsme dobře připraveni, ale hodnoceni budeme až za výsledky v extralize.

Jak na vás současný pardubický tým působí?

Jsou to dvě věci. V porovnání s prosincem, kdy jsme k týmu přišli, tak se Dynamo pohybovalo na konci tabulky a působilo poměrně odevzdaným dojmem. Pak se tým vhodně doplnil, v poslední čtvrtině už jsme patřili k nejúspěšnějším. Mužstvo se dále doplňovalo, přišli Nakládal, Claireaux nebo další mladí kluci, kteří bojují o místo v sestavě. Myslím, že tým má svoji silu, přijal naši filozofii za svou. Podle mě je v týmu dobrá chemie. Jsou tu zkušení hráči i ti mladí. Je důležité, abychom táhli za jeden provaz. A to trenérský štáb i hráči. Když si budeme plnit svoje povinnosti na sto procent, tak ta organizace může být úspěšná.

V přípravě odchytal většinu zápasů Milan Klouček, další brankář Pavel Kantor už se uzdravil. Máte naplánováno, jak budete gólmany nasazovat do extraligových zápasů?

To se nabízí, protože Kanty je v přípravě třetím týdnem. Kloudy ukázal svoji kvalitu, třeba v pohárovém finále v Třinci. Pokud bude Milan Klouček zdravý, tak od začátku sezony nastoupí on.

Jak to vypadá aktuálně v dalších řadách?

V obraně máme zkušený tým, kde překvapil třeba Michal Hrádek, který se s tím v osmnácti letech velmi dobře popasoval. V obraně je jediný otazník, a to je Stěpan Zacharčuk. Nemohl se s námi připravovat, čekal dlouho na víza. Když nemůžete trénovat, tak fyzická kondice není taková, jak bychom si představovali. Snažíme se mu věnovat v součinnosti s kondičním trenérem, aby tréninkové manko dohnal. Mladí bojují o své místo v útoku. Matěj Blümel dostal šanci v první lajně, Tomáš Zeman a Lukáš Anděl zase ve čtvrté.

V týmu je několik nových tváří. Jakou roli jste jim přiřadili, co lze od nich očekávat?

Kuba Nakládal má nejen na ledě, ale i v kabině vůdčí slovo. Mluví k hráčům v situacích, kdy jsme třeba prohráli ve Zlíně. Vezme si slovo a hráče řídí. To je pravá role kapitána. Věřím, že na ledě i v kabině bude naší prodlouženou rukou. A že svými výkony a vystupováním bude týmu prospěšný. Nechci to brát na jednotlivce, ale v první lajně budeme spoléhat na dvojici Kousal a Tybor, která se osvědčila. Druhá lajna našla svoji tvář už v loňské sezoně. Valentin Claireaux je momentálně v pořadí ve třetím útoku. K němu stále hledáme vhodné typy, protože Michal Vondrka se potýká se svalovými problémy. Pak je to na mladých hráčích, jak se prosadí. Valentin si taky musí zvyknout na náš hlavní styl, který chceme preferovat. Je výborný bruslař, trénuje naplno a není s ním sebemenší problém. Věřím, že se aklimatizuje velmi rychle a jeho výkonnost půjde nahoru.

Od třetí formace očekáváte ještě větší gólový příspěvek?

V osmi zápasech dala první lajna deset gólů, druhá taky. Pouze třetí lajna dala jen tři branky, stejně jako čtvrtá, ale tam už těch gólů tolik neočekáváme. První dvě formace svou roli plnily. Nyní chceme po v pořadí třetí formaci, aby byla taky produktivnější.

Jak je na tom hráčský kádr po zdravotní stránce?

Je pravda, že nás trochu trápí zranění. Vypadl Honza Zdráhal, který dostal pukem do obličeje a začátek extraligy nestihne. Už ale začal s tréninkem. Matej Paulovič má zlomenou ruku, Michal Vondrka má drobné svalové zranění, ale snad bude brzy v pořádku.