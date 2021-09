Dvakrát museli dohánět po brance soupeře, ale potřetí už se to nepovedlo. Hokejisté Pardubic inkasovali rozhodující gól v 56. minutě, Sparta pak přidala ještě dva zásahy.

„Jsme rádi za vítězství na horké půdě Pardubic, které měly dobrý vstup do sezony. Byl to z naší strany bojovný výkon, chyby se staly, ale v závěru se štěstí přiklonilo k nám. Výborný výkon podal brankář Neužil,“ řekl Josef Jandač, trenér Sparty.

Pro Spartu šlo o premiéru v tomto ročníku, Dynamo naopak hrálo již třetí zápas. Jako první se prosadili hosté, když krátce po buly zakončil Miroslav Forman. Jenže Dynamo na vyrovnání čekalo jen necelou minutu. Na modré čáře nasměroval Robertson puk na branku a gólovou teč si připsal Patrik Poulíček.

V bojovném utkání před osmitisícovou návštěvou si vzali vedení hosté po gólu Filipa Chlapíka, domácí své šance nevyužili. „Myslím, že jsme odehráli slušné utkání a měli i více ze hry. Ve druhé třetině jsme si vytvořili pár vyložených šancí, ale nedařilo se nám je proměnit. Trefovali jsme gólmana, nebo jsme naopak netrefovali branku,“ uvedl trenér Dynama Richard Král.

Až ve 46. minutě se do sítě svého bývalého klubu trefil Robert Říčka. Nerozhodný stav zrušil David Vitouch, pak Sparta skórovala ještě do prázdné branky a navrch po úniku Michala Řepíka.

„V poslední třetině jsme se vrátili do zápasu, ale pak jsme pět minut před koncem udělali obrovské chyby. Nevyhodíme kotouč ze třetiny, pak nám dá hráč z mezikruží branku. To se nemůže stávat, je to pro mě hrubá nedisciplinovanost,“ měl jasno kouč Král.

Pardubice – Sparta Praha 2:5

Fakta - branky a nahrávky: 8. Poulíček (Robertson, Musil), 47. Říčka (Cienciala, Vála) - 7. Forman (Zikmund), 26. Chlapík (Thorell, Polášek), 56. Vitouch (Forman, Moravčík), 58. Chlapík (Buchtele), 59. Řepík (Sobotka). Rozhodčí: Šír, Obadal – Ondráček, Kis. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 8105. Třetiny: 1:1, 0:1, 1:3.

HC Dynamo Pardubice: Frodl – Košťálek, Mikuš, Nakládal, Robertson, Kolář, Vála, Hrádek – Camara, Paulovič, Kousal – Blümel, Poulíček, Musil – Hecl, Cienciala, Říčka – Rohlík, Anděl, Koffer.

HC Sparta Praha: Neužil – Moravčík, Mikliš, T. Dvořák, T. Pavelka, Polášek, Jeřábek – Sobotka, R. Horák, Řepík – Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Zikmund, M. Forman – Z. Doležal, Vitouch, Prymula – Konečný.